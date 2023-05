Scioli aclaró que su candidatura presidencial será dentro del Frente de Todos

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial,, aclaró este sábado que competirá dentro del oficialismo en las elecciones presidenciales de este año."Quiero aclarar una cosa porque. Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás", subrayó Scioli en declaraciones a Radio Con Vos.Consultado sobre ​la posibilidad de que el candidato presidencial del oficialismo sea designado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "Ella creó las PASO en su momento. A veces se pone en boca de ella cosas que no la he escuchado (decir) a ella. Ni hablar de no PASO ni de candidato único", señaló el Embajador.Y, en esa línea, insistió en la necesidad de que el candidato del oficialismo pueda "salir fortalecido" luego de imponerse en la elección interna y consideró que, tras esa instancia electoral, "la unidad se va a fortalecer".Cabe recordar que Scioli es junto auno de los candidatos presidenciales ya definidos por el Frente de Todos sobre los que el resto de los miembros de la coalición no sé manifestaron.El jueves Scioli fue el único presidenciable que no participó del acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo, aunque igual celebró que el Frente de Todos "esté movilizado y haya tanta vocación de distintos dirigentes con tanta experiencia para participar de las PASO".Y afirmó que "y elija lo que considera mejor para ganar las elecciones", y acotó que "a la hora de la verdad va a prevalecer la sensatez".En esa línea, recordó el presidente Alberto Fernández definió "la PASO como mecanismo democrático para ordenar las candidaturas" y consideró: "Yo soy la contracara de eso, me han visto actuar. No digo esto ahora porque estamos en víspera de una definición electoral, lo he hecho siempre”.“Cuando hablamos de la grieta y de la división, yo sé cómo integrar, cómo lograr los puntos de encuentro", concluyó Scioli.