Repudian los fuertes dichos del excapellán militar Rodrigo Vázquez contra el nuevo arzobispo de Buenos Aires

Referentes de derechos humanos repudiaron los dichos del excapellán militar Rodrigo Vázquez sobre Jorge García Cuerva, designado arzobispo de Buenos Aires por el Papa Francisco la semana pasada.En las últimas horas, se viralizó un audio en el que Vázquez lamentaba la designación de García Cuerva: "Es una persona gay, apoya el LGTB y toda esa porquería. Además, apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista. No se ilusionen, al contrario: es lo peor que nos pudo pasar. Lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí"Es antimilitar, por supuesto, amigo de las Abuelas de Plaza de Mayo. No se ilusionen para nada", expresó el excapellán militar en otro de sus audios., referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudió el ataque propiciado por Vázquez. "Lo que dijo Vázquez es indignante, una ofensa a la iglesia misma, a la verdadera Iglesia, que es la del Papa Francisco. Si el nuevo Arzobispo fuese gay, ¿cuál sería el problema? Ese tipo de discriminaciones son intolerables. ¿Y cuál es el pecado de ser amigo de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo? Resulta hasta gracioso, si no fuera tan deleznable". dijo a Página 12.Por su parte, Nora Cortiñas, de la misma organización, pidió que "la Iglesia de una vez por todas tenga una postura en lo religioso y lo político que no ofenda a la diversidad”., miembro de la Comisión Memoria Verdad Y Justicia De Zona Norte, se sumó a las críticas por los dichos del excapellán. "Es lamentable que persistan sectores dentro de la Iglesia que en lugar de defender la vida y la libertad de elección siga vinculada ideales como ésos. Hay que cuidarse de provocaciones como éstas, en un tiempo atravesado por personajes que vuelven a levantar el negacionismo. La no aceptación del otro sigue siendo un tema irresuelto con las fuerzas armadas", afirmó a Página 12., referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y, integrante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas, se sumaron a los cuestionamientos. Tavani declaró que "es un ataque execrable, deleznable" y Lois manifestó que "se trata de un ataque gratuito contra un cura que está del lado de la gente, que en principio hace lo que la iglesia debería hacer".Francisco nombró al actual obispo de Río Gallegos Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires, en reemplazo del cardenal Mario Poli, quien había presentado su renuncia el año pasado al llegar al límite de 75 años, informó el Vaticano. Está previsto que asuma el sábado 15 de julio en el arzobispado porteño, informaron a Télam fuentes del Episcopado argentino.