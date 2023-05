Ataque coordinado contra Milei: de qué habló del precandidato libertario en sus redes

El precandidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza Javier Milei dijo que fue víctima de un “ataque coordinado” para “desaparecerlo” de las redes sociales. “Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Twitter ha decidido "desaparecerme" de la plataforma a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme en la plataforma. Lo mismo ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales”, expresó en Twitter.

Y enfatizó: “Lo que la casta no termina de entender es que nuestro espacio no es sino la representación de una mayoría de argentinos que se han cansado de ser víctimas de un sistema que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Esta campaña no se trata de mi. Se trata de ustedes”.A su entender, “cada ataque, cada difamación lo único que logra es reafirmar nuestra convicción de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.