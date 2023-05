Agustín Rossi lanzó oficialmente su precandidatura presidencial dentro del Frente de Todos

#Elecciones | Agustín Rossi lanzó oficialmente su precandidatura presidencial por el Frente de Todos.



💬 "Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos". pic.twitter.com/pwksCChCEw — Política Argentina (@Pol_Arg) May 30, 2023

El jefe de Gabinete nacional,, lanzó este lunes mediante sus redes sociales su precandidatura presidencial dentro del Frente de Todos para competir en las Elecciones de este año y expresó: "Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos".En medio de la falta de definiciones sobre la posible candidatura del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro , y de su par de Economía, el exinterventor de la AFI se sumó a la lista de precandidatos del Frente de Todos que actualmente integran el embajador argentino en Brasil,y el dirigente social,. Aunque desde el partido todavía no confirmaron si competirán en unidad con el apoyo a una sola fórmula o si dirimirán la interna en las PASO.En el mensaje difundido en la noche del lunes Rossi reconoció las dificultades que atraviesa el país y señaló que han sido años difíciles para gobernar producto del endeudamiento macrista, la pandemia, la guerra y la sequía. "Ese diálogo que establecimos en el 2019, cuando vos nos pedías trabajo, nosotros escuchamos y hoy tenemos una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina, el 6, 3%", sostuvo."Nos pediste crecimiento económico y la Argentina creció en el 2021 y en el 2022, el año pasado, tuvimos récord de exportaciones, más de 88.000 millones de dólares de exportaciones durante todo el año pasado. Nos pediste vivienda y entregamos más de 100.000 viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Nos pediste obras públicas que nos preocupemos por la infraestructura, por el saneamiento y tenemos más de 5.000 obras públicas en ejecución, muchas de ellas más de 3.000 terminadas. Nos pediste que fortaleciésemos el sistema de salud y vaya si lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo", agregó el jefe de ministros de Alberto Fernández.Además, destacó que en los últimos años se mejoraron las condiciones educativas de millones de alumnos en todo el país y remarcó que hoy en día "todas las escuelas primarias en la Argentina de gestión estatal tienen una hora más de clase como mínimo para recuperar lo que perdimos durante la pandemia". Y resaltó la política en ciencia y tecnología del Gobierno.", reconoció.En ese sentido aseguró que “. Vamos a haber metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra, y vamos a poder aprovechar íntegramente las inversiones en infraestructura que venimos haciendo como el gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir equilibrar la ecuación energética en nuestro país", aseguró Rossi.Y agregó una promesa: "Vamos a tener reservas en el Banco Central, y".Y respecto al desafío vinculado al crecimiento económico, se preguntó: "¿Va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos?”. "Yo para eso quiero ser Presidente.Por eso quiero ser Presidente, por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad de ser Presidente”, insistió.“Te invito a compartir mis sueños con los tuyos, que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todas las cosas, vivir con tranquilidad, que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Gracias por haberme escuchado en estos minutos. Les mando un abrazo a todas y a todos", concluyó Rossi.