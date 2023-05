"Si me toca y me acompañan, estoy preparado": Wado de Pedro habló de su posible candidatura

En medio de la expectativa por las listas del oficialismo, el ministro del Interior,, se refirió este lunes a una posible precandidatura presidencial por el Frente de Todos y aseguró: “Si me toca y me acompañan estoy preparado”."Generalmente pienso en términos colectivos. Desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas nuevas, en caras nuevas, desde que empezamos a discutir el futuro de la Argentina y se empezó el trasvasamiento generacional. C", remarcó De Pedro en diálogo con el programa Multiverso Fantino de Neura Media al ser consultado sobre si sería candidato a Presidente.En ese sentido, el ministro expresó: “y que la suerte de vivir con contención esa felicidad puedan tenerla otros".Mientras que sobre si se siente preparado para competir por la presidencia aseveró: "".De Pedro consideró necesario generar un "plan de desarrollo federal" desde el próximo Gobierno, donde se una a la dirigencia del país "en un modelo productivo que dé trabajo y felicidad". “Si queremos hacer las cosas de una manera diferente tenemos que dejar el marketing y las campañas de lado y", consideró.Y remarcó que desde el Frente de Todos están "pensando en unadonde cada recurso natural de cada región permita industrializarse en la región y produzca mano de obra y agregado de valor local".El ministro del Interior señaló que sería "lo más lógico" que la capital del país esté en el interior del país porque "CABA es una ciudad muy rica en términos culturales, turísticos que tiene un fenomenal potencial que con toda la administración concentrada en ella también la hace un poquito invivible por el tránsito y las protestas".En esa línea, Wado indicó quepara que eso perdure y que el resultado de una elección no determine que ciertas industrias tengan que cerrar" en el futuro. "Hay que repensar y rediseñar la Argentina para que se pueda vivir, producir y trabajar en todos lados", resumió.Sobre la, De Pedro aseguró que "la desconfianza en el peso va relacionado con la desconfianza que nos tenemos como país y que generamos al resto del mundo, es un síntoma".Y explicó que hay que "trabajar en acuerdos básicos para que la Argentina funcione. Sin eso no alcanza y cada 4 años vamos a estar cambiando de fórmula y de Gobierno".Aseguró también que en su visión de país es importante "echar raíces como argentinos y fomentar generaciones que amen la Argentina y no se quieran ir" y llamó a que "le encontremos una épica positiva para construir el futuro y que fortalezcamos nuestra nacionalidad".