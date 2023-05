Mauricio Macri está en Tucumán para hacer campaña con los candidatos de la provincia y presentar su libro

El ex presidentepresentará su segundo libroeste martes en Tucumán. Además,, candidato a gobernador y vice de Juntos por el Cambio para las elecciones del 11 de junio, compartirán una reunión con Macri este martes, lo que significará un apoyo directo a días de los comicios. Las elecciones para elegir autoridades en Tucumán, fijadas para el pasado 14 de mayo, se suspendieron luego de que la Corte Suprema objetara la postulación de Juan Manzur a vicegobernador, en una fórmula encabezada por Osvaldo Jaldo.El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se alineó con la presidenta del PRO y también precandidata, Patricia Bullrich, al pedir este domingo que se baje la edad de imputabilidad.dijo Larreta en diálogo con Radio Rivadavia. Además, se despegó de Macri, a quien dijo que no le consultará cuestiones sobre el gabinete en caso de imponerse en las elecciones 2023.En la semana, Bullrich había defendido al policía que mató de cinco disparos a un delincuente que le quiso robar la moto en Moreno., expresó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.El jefe de Gobierno porteño remarcó que "y añadió: "Hay pérdida de clases, hay escuelas que se están cayendo. Creo en trabajar en los problemas de la gente, no en las peleas y en los insultos". "Acá lo más importante no es el kirchnerismo, sino que la inflación baje para que la gente pueda comer, que los jubilados vivan bien", indicó en tono electoral.En ese sentido, dio indicios sobre cómo serán sus manejos hacia adentro de Juntos por el Cambio en caso de ser electo presidente las próximas elecciones.afirmó, ante la consulta de si consultaría con Mauricio Macri los integrantes de su gabinete.