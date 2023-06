FdT: Kicillof afirmó que no hay fórmulas confirmadas" y que se hará "lo mejor de cara a la sociedad"

El gobernador bonaerense,, explicó que no aún no definieron las candidaturas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y adelantó que la decisión dependerá del armado que se haga a nivel nacional. En El Destape Radio, el mandatario adelantó que en la reunión con gobernadores hablarán de la intervención de la Corte Suprema en las elecciones presidenciales."No hay fórmulas confirmadas y se va a hacer lo que convenga al Frente de Todos. Los tiempos no los tienen que macar la precipitación. Hay que hacer un armado que exprese en provincia, en Nación, que es lo que representamos y a quiénes representamos", afirmó Kicillof en una entrevista con Roberto Caballero.Sobre una posible PASO bonaerense, y en referencia a la candidatura de Victoria Tolosa Paz, dijo que "no hay ningún problema, el o la que quiera presentarse lo puede hacer". En las últimas horas se refirió al mismo tópico y recordó queEn referencia a la reunión que el mandatario tuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de AYSA, Malena Galmarini, el sábado pasado explicó queAdemás, Kicillof subrayó: “En la provincia de Buenos Aires estamos todos los días trabajando para ampliar derechos, frente a una derecha que insiste con la idea de restringirlos y dinamitarlos”. “La derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto que es el ajuste, y la alternativa es ampliar derechos”, añadió. “”, concluyó.Por otra parte, Kicillof contó que en la reunión con los gobernadores hablarán acerca del involucramiento de la Corte Suprema en temas electorales, indicó.