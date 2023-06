Se tensa Juntos por el Cambio: Elisa Carrió denunció a Maximiliano Pullaro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Elisa Carrió presentó una denuncia contra un precandidato a gobernador que también incluye a senadores provinciales. También exigió que se cite a declarar como testigos al gobernador Omar Perotti, al ex gobernador Antonio Bonfatti.

También apuntó contra el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro por no haber denunciado a un jefe policial que trabajaba bajo sus órdenes y fue condenado por narcotráfico. Se trata de Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas de Rosario, condenado a diez años de cárcel por tráfico de estupefacientes.De acuerdo a un articulo del diario La Nación, en la denuncia se sostiene que el ex ministro de Seguridad santafesino “no podía desconocer la actividad delictiva de sus subalternos”. “No conociendo tenía la obligación de hacerlo”, señaló al advertir la posibilidad de omisión.