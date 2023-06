Larreta se distanció de Macri: "Tengo mis opiniones y no van a cambiar porque difieran de lo que piensa él

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO,, se alejó del líder amarillo y profundizó la interna cada vez más caliente del PRO al señalar que él tiene sus opiniones y que “". Además, insistió en su idea de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes como el gobernador cordobés,”, sentenció Larreta esta mañana en declaraciones a radio La Red.El jefe de Gobierno remarcó: “Como yo defiendo la unidad”, en referencia a las críticas que recibe por la ampliación del espacio, que fue rechazada terminantemente por Macri y, desde el ala más dura del PRO, sobre lo que señaló: “Yo busco sumar porque”.Al ser consultado respecto de cuál sería su límite para sumar dirigentes, Larreta expresó que “el kirchnerismo es el límite”, respecto al ala dura que no quiere incorporar a Schiaretti indicó que “hay que preguntarle a ellos por qué no quieren sumar”.Para el alcalde porteño sumar nuevos dirigentes es un hábito que se ve expresado en la Ciudad de Buenos Aires: “Sumamos a (Ricardo) López Murphy, a (Martín) Tetaz, a (Martín) Lousteau, antes lo hicimos con el socialismo”.En ese sentido,: “Es necesario para cambiar este país y tener la fuerza para gobernar”. “Con Macri tuvimos coincidencias y algunas diferencias. Yo aplaudí cuando se sumó a Pichetto y”, remarcó.Respecto a la incorporación de José Luis Espert al espacio, que había sido aprobada por el conjunto de los partidos que componen la coalición pero faltaba la aprobación del PRO, dijo que en las últimas horas “se dieron pasos importantes para incorporarlo”. “” aseguró Larreta.En torno a la discusión de qué candidatura debería encarar el dirigente de Avanza Libertad una vez que ingrese a la coalición opositora, indicó que “eso depende de Espert, lo importante es que se sume y luego él decidirá para que puesto quiere candidatearse”.Y explicó que las incorporaciones pueden darse “en distintas fechas, tanto antes del cierre de alianzas, con el cierre de candidaturas y sumaremos algún otro luego de las PASO y algún otro para el balotaje”.Por otro lado, fue consultado respecto de quién puede sery dijo que tiene que reunir alguna de estas características: “Que coincida conmigo en esta vocación por el hacer, que no se enganche en peleas, y también valoro la diversidad geográfica, alguien de otro partido de Juntos por el Cambio, la diversidad de género y la diversidad en cuanto a experiencias y conocimiento”.Y aclaró que si le gana la interna a Patricia Bullrich su vocación es “trabajar juntos luego de las PASO, con ella y con todos los candidatos del espacio”.