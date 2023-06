Wado de Pedro con empresarios: "Yo tiendo a tratar de hacer lo que hizo Néstor: pagó y salió del FMI"

el ministro del Interior y eventual precandidato a presidente por el Frente de Todos, Eduardo Wado de Pedro, trazó la necesidad de rediscutir políticas económicas y llegar acuerdos en elementos centrales, incluso con la oposición, y marcó la línea de cual es su mirada respecto de qué hacer con el FMI con una cita a Néstor Kirchner

“El aprendizaje de los últimos 40 años es que el peronismo no pudo desarrollar el país, y el anti peronismo no pudo hacer lo que quería hacer. Definamos un modelo de país y consensuemos”

En una actividad en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),De Pedro aseguró ante los empresarios de la CAME que "el acuerdo con el FMI hay que rediscutirlo" e incluso reconoció que "varias fuerzas políticas lo saben" sobre todo "cuando son acuerdos que no contemplan datos de la realidad como el cambio climático"., expresó el funcionario nacional, cercano a la vicepresidenta, que hace fuerza para crecer y competir como precandidato presidencial.En esa línea, advirtió que "varias fuerzas políticas saben que hay que rediscutir el acuerdo, más cuando son acuerdos que no contemplan datos de la realidad como el cambio climático"."A una Argentina productora de alimentos, que genera los dólares o parte de ellos producto de su tierra y del ambiente, si el clima cambia no tenemos para cumplir", enfatizó.Por último en cuanto al capitulo de sus expresiones sobre el FMI, Wado se mostró cercano a lo que pudo resolver el país al inició de las gestiones kirchneristas:El ministro del Interior comenzó su discurso advirtiendo dificultades políticas y económicas generales tanto del peronismo como de la oposición a la hora de gobernar y consolidar un proyecto de país a largo plazo en la historia reciente., instó Wado, que se posiciona como uno de los posibles precandidatos para integrar la fórmula por el oficialismo en las próximas PASO.De Pedro remarcó que “por suerte" escucha "en varias fuerzas políticas” que plantean “la necesidad un acuerdo en varios temas”, entre los que se incluye laexterna.: nuestro modelo tiene a las pymes, las industrias, a los trabajadores, los comerciantes, el sistema científico-tecnológico, la educación, la salud y el federalismo”, subrayó, antes de exhortar a la dirigencia de la CAME y a “todas las fuerzas políticas a acordar un modelo productivo”.En ese punto, fue contundente en la necesidad de acordar políticas públicas y un tránsito general antes de las PASO:"No puede ser que una PyME y su vida, sus resultados, dependan de una elección”, ilustró, antes de hacer referencia a las posibles consecuencias de la aplicación de algunas propuestas de la oposición: “Sé lo que es, lo que se da en la familia. Nosotros somos quinta generación de productores. Los vaivenes de la Argentina generan eso”.En cuanto a sectores clave del desarrollo, los recursos naturales y la economía, el dirigente de La Cámpora consideró que “Argentina está cada día más disputada por el gas y el litio” y que para esos desafíos se requieren “industriales fuertes para defender el modelo productivo”., interrogó al auditorio, y agregó: “¿Vamos a aprovechar las oportunidades? Yo creo que sí. Hay que definir qué vamos a hacer con los recursos naturales. Los invito a ser protagonistas en serio”.“La Argentina federal que queremos, gobierne quien gobierne, es que los industriales se hagan cargo de fortalecer el sector industrial. El sector pyme y tienen que ser parte de la discusión de poder en Argentina”, subrayó. “Yo quiero una Argentina fuerte. Un país fuerte tiene una industria fuerte, y un mayor poder adquisitivo, si sus pymes viven del mercado interno. Hay que tener un mercado interno fuerte”, insistió, y concluyó:Sobre el debate en torno a los planes sociales, como el programa Potenciar Trabajo, y los señalamientos de algunos sectores acerca de la conflictividad que estos podrían generar con el trabajo, dijo: “Hay muchas provincias que tienen problemas para contratar gente, y por el otro lado, hay planes. No estamos siendo inteligentes en ver cómo ordenamos la necesidad de la gente, y la gente que tiene ganas de trabajar y no puede. Faltan resolver muchas cosas”.