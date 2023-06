Republicanos Unidos no competirá dentro de Juntos por el Cambio en las PASO de CABA

. El legislador porteño no podrá competir en las PASO de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires a Jefe de Gobierno y, indicó el abogado Yamil Santoro, que asesora García Moritan en temas políticos y jurídicos, a través de un video publicado en las redes.La salida dede la posibilidad de competir a Jefe porteño por la fuerza liberal (competirá por el Partido Demócrata Liberal, cuando en un principio había planteado su interés de disputar en la categoría de Presidente), había dejado el camino liberado para que el legislador porteño sea el postulante y pueda competir, por ejemplo, contraDías atrás se realizó la interna de esa fuerza en donde, al ser el único candidato, García Moritán se impuso.señaló la fuerza política mediante un comunicado.Ahora, para formalizar su candidatura el legislador porteño necesitaba un paso más.. En este marco, de la única manera en la que García Moritán podría competir por adentro de Juntos por el Cambio a unas Primarias Abiertas y Obligatorias es con algún sello que ya esté dentro de la coalición. La otra opción es competir por afuera.En el momento en que se consagró como candidato a Jefe de Gobierno porteño, García Moritán le hizo un tiro por elevación a quien supo ser su mentor en la política.”, señaló en aquel momento.La respuesta no tardó en llegar de parte de los seguidores del ex ministro quienes hicieron referencia a la poca afluencia de votantes que tuvo la interna de Republicanos Unidos y para bajarle el precio aseguran que “no fueron más de 400″ los que fueron a votar. La interna está desatada entre los dos sectores de Republicanos Unidos cuyos líderes competirán, por lo menos por ahora, como candidatos a Jefe de Gobierno Porteño y lo harían en ambos casos por afuera de Juntos por el Cambio.”, finalizó Santoro.