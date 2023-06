Elecciones en Tucumán: qué cargos se eligen y quiénes son los candidatos

Los tucumanos irán el próximo domingo a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales titulares y 25 suplentes, 19 intendentes y 184 concejales tras el fallo de la Corte Suprema que inhabilitó la candidatura del actual gobernador, Juan Manzur, para la fórmula del Poder Ejecutivo.Esta provincial al igual que muchas otras no tiene PASO y las elecciones se realizarán con el sistema de “acoples”, similar al establecido en otras provincias por la Ley de Lemas. Esto permite que en la provincia del NOA se presenten colectoras que suman para fórmulas de gobernación o intendencia. Por ejemplo, para estas elecciones, el Frente de Todos tendrá 61 acoples y Juntos por el Cambio, 15.Cabe recordar que las elecciones en Tucumán habían sido convocadas para el 14 de mayo, pero una cautelar de la Corte Suprema de Justicia las suspendió tras una presentación de Juntos por el Cambio contra la candidatura de Manzur. Después de que el actual gobernador declinara de su postulación, la Justicia levantó la cautelar y habilitó la realización de los comicios.- Osvaldo JaldoOsvaldo Jaldo es el candidato por el Frente de Todos y es el actual vicegobernador de Tucumán. En un principio, iba a ir acompañado en la fórmula por Juan Manzur, pero tras la declinación de la candidatura por parte del primer mandatario, su compañero será Miguel Acevedo.- Roberto SánchezRoberto Sánchez es el candidato a gobernador de Tucumán de Juntos por el Cambio. Es actual diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex intendente de Concepción. Irá acompañado en la fórmula por Germán Alfaro.- Ricardo BussiRicardo Bussi es el candidato a gobernador de Fuerza Republicana, el espacio que apoya a Javier Milei y que cuenta con la bendición del líder libertario. Es hijo del ex interventor de la provincia, Antonio Domingo Bussi, y esta será la sexta vez que se postule para el cargo ejecutivo provincial. Irá acompañado por el legislador Gerardo Huesen.- Federico MassoFederico Masso es el candidato a gobernador del Frente Amplio por Tucumán, espacio que se referencia en Libres del Sur. Es legislador provincial e irá acompañado en la fórmula por Florencia Guerra.- Martín CorreaMartín Correa es el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Tucumán. Irá acompañado en la fórmula por Alejandra Arreguez.- Raquel GrassinoRaquel Grassino representará a Política Obrera (la fuerza que se referencia con Jorge Altamira a nivel nacional) y encabezará el armado electoral junto a Luis Toranzo.- Juan CoriaJuan Coria será el candidato de Nos Une el Cambio. Es abogado y docente de la Universidad Nacional de Tucumán, y se presenta para la gobernación junto a Liliana Guzmán.