"Les faltó: ´Muy buenas noticias para Macri`": Cristina Kirchner contra la Justicia, JXC y La Nación

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner usó sus redes sociales para cuestionar polémicas decisiones judiciales pero, a la vez, remarcar la llamativa coincidencia editorial de La Nación con esas determinaciones y los favores de Comodoro Py a Mauricio Macri

Anoche, en el portal de La Nación, leí este título:



"Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: ´Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan`", escribió la ex presidenta.Es que ayer se conoció que, por "sorteo", Barroetaveña completará el tribunal que revisará la condena a CFK, mientras que Borinsky será parte del cuerpo judicial que revalide o retrotraiga el sobreseimiento a Macri por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, pese a que ya fue recusado., cuestionó la titular del Senado sobre el caso de la revisión de su condena.Por eso, en el mismo sentido, señaló, en tono irónico: "Les faltó agregar: ´Y muy buenas noticias para Macri` ¿Por qué buenas para el jefe del PRO?"."Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad", añadió Cristina.Y concluyó: "¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue".