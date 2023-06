Del Plá: "Las elecciones provinciales estuvieron teñidas de manipulación"

"Las elecciones provinciales están teñidas de manipulación electoral a través de la multitud de acoples y lemas y sublemas que no son más que mecanismos para alterar la expresión de la población. Esto lo vimos claro en Tucumán y San Luis cuyo esquema de elección es extremadamente complejo que licuan a las fuerzas más chicas", dijo Romina del Plá al analizar los comicios electorales de este domingo.

Agregó que "en Mendoza, hemos tenido una mejora en la votación sumadas las dos listas que competían en las PASO en relación a las últimas primarias provinciales por lo que queda un terreno para desenvolver y seguir acrecentando el planteo de que la salida a semejante crisis es por izquierda"."Hay un gran entusiasmo en los compañeros y compañeros. Los resultados de los gobiernos provinciales no alterar el escenario nacional", subrayó en diálogo con Politica Argentina y recalcó: "Han ganado los oficialismo usando todo el poder del Estado provincial y donde hubo un triunfo de la coalición opositora como en San Luis lo hace de la mano de un Rodriguez Saa, con lo cuál no hay un cambio profundo: solamente se van turnando entre quienes gestionan el gobierno".Por otra parte, cuestionó la avanzada de Gerardo Morales contra la manifestación popular. "Al gobierno de Morales que en este momento está enfrentando una huelga general de los docentes y de todos los gremios estatales lo estamos enfrentando no solo con la constituyente sino toda la dirigencia del Frente de Izquierda quienes estamos denunciando las medidas reaccionarias de Morales", cerró.