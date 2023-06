Elecciones 2023: las 10 fórmulas presidenciales que ya están confirmadas

El cierre de listas para las elecciones de 2023 ofrece mezquinas definiciones a muy pocas horas para la fecha límite de inscripción de candidaturas -el último minuto del sábado 24- ya se anunciaron al menos diez fórmulas presidenciales y quedan algunas incógnitas de primer orden que pueden cambiar el tablero electoral.El frente oficialista, rebautizado Unión por la Patria, develó una incógnita fundamental este jueves, al anunciar extra-oficialmente la fórmula Eduardo “Wado” de Pedro-Juan Manzur, como representantes del kirchnerismo. Al parecer por primera vez el peronismo definirá su candidato en las PASO, a partir de la postulación de Daniel Scioli, cuya fórmula aún no fue formalizada (podría ser con Agustín Rossi).En la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, ya definió su binomio Patricia Bullrich y se espera aún la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. El libertario Javier Milei fue el primero en mostrar su jugada y la izquierda ya tiene cinco fórmulas confirmadas, en distintos frentes.El ministro del Interior y referente de La Cámpora potenció su campaña cuando Cristina Kirchner pidió que tomaran la posta los “hijos de la generación diezmada”. Después de muchas dudas sobre su nivel de instalación en las encuestas, finalmente fue confirmado con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como compañero de fórmula. Si bien aún no hubo un anuncio oficial, la fórmula sería la definitiva y representativa del espacio del kirchnerismo con la suma del massismo en senadores.La referente del Pro definió el miércoles que su compañero de fórmula será el exdiputado radical Luis Petri. Mendocino, de 46 años, acaba de competir en las PASO para la gobernación de su provincia. Perdió con Alfredo Cornejo, pero tuvo un desempeño mejor que el esperado al sumar el 40% de los votos del oficialismo mendocino.Se espera ahora la definición de Larreta, su principal rival en las PASO. El favorito para acompañarlo en la boleta es otro radical, Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy, inmerso estos días en la crisis de protestas violentas en su provincia, prevé desistir de su propia candidatura presidencial.La Libertad Avanza fue la primera agrupación en revelar la fórmula presidencial. Milei llevará a la diputada nacional Victoria Villarruel, que ya lo había acompañado en la lista para el Congreso de su debut electoral, en 2021. En este caso no habrá competencia en las PASO, ya que el movimiento libertario irá con una sola lista. Las encuestas le otorgan chances de pelear por un lugar en el ballottage, aunque en los últimos 10 días Milei ha sufrido una seguidilla de traspies políticos: desde sus pobres resultados en elecciones importantes para él, como Tucumán, a las imputaciones públicas de corrupción que lanzó el dirigente Carlos Eguía, que fue su candidato en Neuquén.El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) tiene cuatro partidos y dos fórmulas. Lo integran el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la Izquierda Socialista (IS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La diputada Myriam Bregman (PTS) encabeza una de las listas, acompañada por Del Caño, que había sido el candidato presidencial del FIT en 2019.El legislador porteño Gabriel Solano, presidente del PO, competirá en las PASO de la izquierda contra Bregman. Lo acompañará la exdiputada Vilma Ripoll, referente del MST.El frente Política Obrera aprobó como candidato a presidente a Marcelo Ramal, economista, docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes y exlegislador porteño en dos mandatos. Patricia Urones trabajó en el gremio de comercio, es profesora de Historia y militante en Merlo.El Nuevo MAS no entró en el Frente de Izquierda y anotó una alianza propia, que irá a las PASO sin competencia interna. Manuela Castañeira, socióloga de 38 años, volverá a ser candidata presidencial (como en 2019). Tendrá como compañero de fórmula a Lucas Ruiz, docente de la provincia de Neuquén.El partido Libres del Sur, fundado por Humberto Tumini, presentó una fórmula presidencial encabezada por Jesús Escobar, de la provincia de Neuquén, y Marianella Lezama Hid, de Santiago del Estero.La fórmula del gobernador jujeño junto a Larreta confirmaría que los radicales quedan divididos en los dos sectores del Pro. Facundo Manes, que también anunció su intención de pelear por la Presidencia tiene pendiente confirmar si finalmente se anota o no.Asimismo, otros dirigentes que anunciaron su intención de competir podrían también bajarse en las próximas horas. Este miércoles Miguel Ángel Pichetto dio un paso al costado para ser el primer candidato a diputado nacional en Buenos Aires por la lista de Larreta. Resta ver cómo juegan Elisa Carrió y José Luis Espert.De esta manera, aún no se definió el candidato presidencial del sector kirchnerista. Wado de Pedro-Juan Manzur es un binomio que empezó a sonar fuerte desde el miércoles, mientras se esperan definiciones sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, o el gobernador Axel Kicillof. Es posible que se conozca la fórmula completa al mismo tiempo, dado el poco tiempo que queda para la inscripción de listas. En tanto, otros dirigentes que se mostraron con intención de anotarse y aún no abandonaron el proyecto son el piquetero Juan Grabois y Claudio Lozano (exdirector del Banco Nación).El peronismo no kirchnerista anotó Hacemos por Nuestro País, la alianza que encabeza el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que intentó sin éxito crear un “frente de frentes” con Juntos por el Cambio en negociaciones con Horacio Rodríguez Larreta. Además, se inscribió el frente Principios y Valores, una alternativa peronista que propone para la Presidencia a Guillermo Moreno. Aún no definió a su vice, pero tiene entre sus integrantes al piquetero Luis D’Elía y al empresario matarife Alberto Samid.