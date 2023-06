López Murphy bajó su candidatura en CABA y acordó un cargo con Bullrich si es presidenta

Tras arduas discusiones con Patricia Bullrich y la presión de Jorge Macri, el diputado Ricardo López Murphy depuso su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones.El ex ministro de Economía acordó lugares en las listas legislativas para dirigentes de su espacio y ejercer un rol ejecutivo si Bullrich es electa presidenta. De hecho, la precandidata del PRO confirmó esta tarde que la abogada María Eugenia Talerico, que responde a López Murphy, secundará a Maximiliano Abad en la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es parte del acuerdo con el dirigente liberal.López Murphy había anunciado su candidatura en la Ciudad a finales del año pasado. Su objetivo original era competir por la presidencia. No obstante, por estrategia política y asuntos personales resolvió disputar la jefatura de Gobierno dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC).Hay que mencionar que el diputado liberal se fue de Republicanos Unidos, el espacio que lideraba, por diferencias políticas con Roberto García Moritán y Yamil Santoro, por lo que decidió postularse en CABA con otro sello. Con el respaldo del Partido Demócrata Progresista de Oscar Moscariello y Unir de Alberto Assef.Sin embargo, el macrismo consideraba que la candidatura de López Murphy, por su perfil halcón, perjudicaba a Jorge Macri. De esta manera, el equipo político del ministro de Gobierno porteño ejerció una fuerte presión política para que Bullrich bajara a López Murphy. La ex ministra de Seguridad apoya a Jorge Macri en la Ciudad, pero contiene al ex ministro de Economía dentro de su armado político.En las últimas horas, Fernando De Andreis, jefe de campaña de Jorge Macri y asesor de íntima confianza de Macri, articuló negociaciones con López Murphy y Moscariello. Lo propio hicieron los armadores bullrichistas, que intercedieron para buscar un punto medio. De esas conversaciones surgió que Talerico esté en la lista de senadores nacionales de la provincia.