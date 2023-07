D´Onofrio destacó el cónclave Massa-Scioli: En un eventual gobierno de UxP, Daniel va a estar presente

Para Jorge D´Onofrio, “la mayoría de los espacios que componen Unión por la Patria están expresando una gran expectativa en la figura de Sergio Massa”. “Debiamos llegar a la sintesis de una lista de unidad y se llegó con mucho trabajo y diálogo, construyendo consensos. Situación que nos pone de la mejor manera posible a nivel competitivo y nos permite poder estar transmitiendo desde las PASO un mensaje claro de proyecto y hoja de ruta que tanto la Vicepresidenta como Sergio Massa era más importantes que la persona que lo iba a encarnar”, sostuvo al destacar la lista encabezada por el binomio Massa-Rossi.

También valoró el encuentro que el tigrense tuvo con el embajador argentino en Brasil. Insistió en la necesidad de “despejar esta idea de que Massa y Scioli tienen problemas personales”.“Obviamente son dos dirigentes que coinciden en tiempo, espacio y aspiraciones y cada uno tiene sus herramientas”, sostuvo D´Onofrio para quien “Sergio no solamente lo ha llamado a Daniel para integrarlo a la campaña sino que efectivamente ya están compartiendo un acto en el CCK lanzando la Temporada de Invierno de Turismo”.En este sentido, consideró, pese a las aspiraciones presidenciales del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que ante un gobierno de Sergio Massa “Daniel (Scioli) no solo va a tener un rol preponderante”.enfatizó..