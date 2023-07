Paro de colectivo: la UTA frenará el servicio el viernes si empresas no cumplen la resolución salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que habrá un nuevo paro nacional de colectivos de corta y media distancia este viernes si las empresas no cumplen la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte, en la que se determinó un acuerdo de salarios para el interior y para el área metropolitana que evitó la última medida de fuerza

Desde el Ministerio de Transporte explicaron que el Gobierno ya transfirió esta semana los fondos correspondientes al periodo a las empresas, "incluso con un incremento en el adelanto de inicio de mes"

El gremio liderado porseñaló a través de un comunicado que debe cumplirse "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".La UTA, así, amenazó con volver parar los colectivos en caso de que "las empresas obligadas" no cumplan "tanto la Resolución Conjunta de Trabajo y Transporte como el acuerdo alcanzado con la FATAP", que permitió el levantamiento de la última medida de fuerza., sostuvieron.En esa línea, la asociación sindical enfatizó que los trabajadores "no pueden ni deben depender de disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes" y expresó su rechazo a "que se utilice a los trabajadores como rehenes en la problemática del servicio".Según información publicada por El Cronista,. Por eso desde la UTA explicaron que buscar avanzar con medidas de fuerza en aquellas jurisdicciones donde las firmas no estén pagando lo acordado el mes pasado.Por ejemplo,se adelantó al comunicado del gremio a nivel nacional y ya anunció la parálisis de la actividad para el viernes 7 en reclamo a la falta de acreditación del pago del salario de junio y el SAC.En lasucede lo mismo, ya que ayer anunció que "dado el incumplimiento de las Empresas de Transporte Público de Pasajeros de la obligación de abonar el medio aguinaldo (S.A.C.) correspondiente al mes de junio del 2023; nos encontramos en Estado de Alerta y Asambleas Informativas en las cabeceras de líneas, analizando profundizar las medidas a tomar de persistir la actitud empresarial".. Por eso, advirtieron que "el paro de la UTA claramente vuelve a ser un tema entre las cámaras empresarias y los trabajadores".