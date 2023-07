Batistuta se defendió de las denuncias en su contra por explotación laboral

El ex futbolista Gabriel Batistuta respondió este jueves a la denuncia pública del RENATRE por tener a trabajadores rurales en situación de explotación y mal pagos en uno de sus campos de Santa Fe.A través de redes sociales, Batistuta mostró imágenes de las condiciones de vida de los empleados de su establecimiento para refutar las afirmaciones del gremio."Construimos una casa por año. Se invirtió en la escuela, caminos, energía eléctrica y pantallas solares", manifesto.Allí señaló que sus trabajadores se enrolaron conforme a Ley de Contrato de Trabajo y el Estatuto del Peón Rural y que cuentan con un médico laboralista y una licenciada en seguridad e higiene para "verificar las condiciones" de los establecimientos cercanos a la ciudad santafesina Reconquista, lugar en el que Batistuta nació hace 54 años.Las acusaciones contra Batistuta nacieron de José Voytenco, titular del RENATRE, quien en diálogo con radio La Red afirmó que había trabajadores pasando por "escalas salariales que no se cumplen y jornadas laborales mayores a las ocho horas establecidas". Además, de "no tener agua ni comida".