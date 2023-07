Larreta contra todos: rechazó los cuestionamientos de Bullrich y habló de "sacar a los Grabois de este mundo"

El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta rechazó los cuestionamientos de su rival en la interna opositora Patricia Bullrich y apuntó contra Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y aspirante a la presidencia."Estoy convencido de que la Argentina quiere un cambio en serio, duradero, que se mantenga en el tiempo, quiere acción, hechos, basta de peleas, agresiones, de que el que no piensa como uno es un enemigo", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que“Yo nunca hago alusiones personales a nadie de Juntos por el Cambio porque para ganarle a las mafias de la droga hay que estar juntos. Defiendo la unidad y por eso nunca me han escuchado criticar ni hacer agravios a alguien de Juntos por el Cambio”, explicó Rodríguez Larreta al ser consultado por el spot de campaña que lanzó Bullrich.En otro orden, se refirió a las movilizaciones en CABA y consideró que para ponerles fin hay que “sacar a los intermediarios” . Entre ellos, Juan Grabois.“Para reducir cortes y piquetes hay que sacar a los intermediarios., que otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza. Si le sacas ese poder de intermediación se acabó”, lanzó sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria.En otra línea, expresó que está "totalmente en desacuerdo" con los dichos del precandidato a diputado por CABAy afirmó que esas declaraciones homofóbicas y racistas "no lo representan y están muy mal"."Estoy totalmente en desacuerdo con estos dichos, totalmente en desacuerdo. No nos representan, no me representa y además, no solo lo digo, el trabajo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente que vive en todos los barrios vulnerables de la Ciudad, incluido la 31, es histórico, nunca se había hecho", dijo el jefe de gobierno porteño.Sobre la posibilidad de pedir la renuncia de Rinaldi, Larreta aclaró que "no es funcionario de la ciudad" y añadió: "No estoy de acuerdo con sus dichos, hay un comité electoral, no sé cómo se llama, Consejo Electoral, que define las listas".