Peñafort: "La familia Macri usa la Capital como un lugar para hacer negocios"

La precandidata a legisladora porteña Graciana Peñafort aseguró que "la familia Macri usa la Capital como un lugar para hacer negocios" tras una de las propuestas del aspirante a la jefatura de Gobierno porteño, Jorge Macri, de reflotar el viejo proyecto de un viaducto para la línea del tren Sarmiento., no hay otra razón. Porque no me cabe duda que dentro del club debe haber un montón de personas formadas, valiosas, que podrían ser buenos candidatos, incluso lo era el propio (Fernán) Quiroz. Pero más allá de esto, importan a alguien que es de absoluta confianza de Mauricio Macri", aseguró Peñafort en diálogo con "Y arriba quemando el sol" por Radio Rebelde.En ese sentido, remarcó las consecuencias de las decisiones del Pro en CABA: "El costo de esas decisiones lo pagamos entre todos. No solo porque no tenemos buen transporte, sino además porque no conseguimos vacantes en las escuelas, nuestro sistema de salud es totalmente deplorable".A su vez, subrayó la problemática habitacional en la Ciudad: "Es inviable alquilar en Capital. La solución que te da el macrismo es para mantener el negocio inmobiliario. Podes sacar un préstamo, no para que puedas comprar tu propio departamento, sino para que puedas alquilarlo. Es decir, te endeudás para seguir endeudado y no para comprar tu propia vivienda."., afirmó la precandidata porteña.En este escenario, Peñafort planteó las propuestas por parte de Unión por la Ciudad, espacio que representa en las elecciones. "Lo primero que tenemos que hacer es. No puramente declarativo. No sirve la oposición al estilo Lousteau, que compite pero finalmente es lo mismo"."Hay que entender el Estado desde otro lugar, no como un lugar de puro asistencialismo, sino como un lugar de apoyo. Incluso cuando tienes condiciones efectivamente óptimas, puedes ir a pedir ayuda. No es un lugar donde vas a pedir ayuda si sos un pobre o un marginado. Creo que hay que explicar esto y explicar que es posible tener una Ciudad así, más humana, con una mejor administración de los recursos", añadió.Por último, criticó la medida del Gobierno porteño de pagar un "bono extraordinario" a docentes que no pararon, pero con el dinero que le descontaron a los que sí se molizaron. "Esta antipatía a los movimientos sindicales y a su reclamo tiene más que ver con la imposibilidad de dar soluciones concretas. Creo que a nadie le gusta que haya paro. Ahora bien, en lugar de cuestionar el paro o castigar a quienes hacen paro, tal vez lo que deberías hacer es intentar solucionar la situación de fondo", completó.