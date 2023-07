Ademys realizará un paro docente y marchará en rechazo a las políticas del Ministerio de Educación porteño

El gremio docente Ademys realizará este martes un paro docente en la ciudad de Buenos Aires en rechazo al pago de un bono a docentes que no hayan faltado durante el primer semestre de 2023 y en reclamo de un aumento salarial.El paro será acompañado por una movilización convocada para las 12 en el Ministerio de Modernización, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 772, hacia la Legislatura porteña."Peleamos por un aumento de salario igual a la canasta básica familiar por cargo para terminar con este nivel de precarización educativa y contra la persecución a las y los docentes", remarcó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, a través de un comunicado.El sector criticó que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, "vuelve contra las docentes, otorgando un bono de 30 mil pesos a quienes nunca se hayan enfermado, a quienes no tuvieron que cuidar a sus hijos, no pidieron ir al médico para hacerse algún estudio o un día por estudio para rendir exámenes"."No es verdad, como dice la ministra, que el dinero salga de los descuentos a los que hicimos paros. Este dinero sale de lo que el Gobierno no gasta en salarios docentes, con ingresos por debajo de la línea de pobreza", subrayó.