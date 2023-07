Grabois se plantó en la interna de UxP: "No soy la ambulancia"

El precandidato presidencial Juan Grabois afirmó que no está para "contener a nadie" en la interna de Unión por la Patria sino que representa "una alternativa de poder" real., remarcó.En declaraciones a Radio 10, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluídos sentó su postura en torno a la postulación presidencial en la PASO oficialista y resaltó que "no fue por afuera", a pesar de que era una opción que otro pudo haber tomado.“Las convicciones y el corazón son las fuerzas transformadoras. Las conveniencias son las fuerzas del conformismo. Tengo un argumento muy pragmático: no fui por afuera. Estamos en las PASO. ¿Qué es lo que estás votando si me votás a mí?. Estás votando una garantía de que va a haber un polo de poder poniéndole límites a Massa y defendiendo a Cristina cuando el año que viene la vayan a buscar“, expresó.Y agregó: "Nosotrospara el presente o para el futuro. Y es una alternativa de poder que tiene un proyecto de transformación de la estructura socioeconómica de la Argentina".Consultado por el rol de la Vicepresidenta en la decisión de las candidaturas manifestó: “En este caso. Abrió una ventana en el sistema. Un sistema que se había abroquelado para voltear un compañero. Abrió una ventana, si el resto no quiere ver que eso es una ventana, que no fue magia que haya PASO, si el resto no quiere ver que agachar la cabeza y no tener pensamiento propio no es agarrar el bastón de mariscal, no es construir el trasvasamiento generacional, no es construir el programa, quizás están confundiendo convicciones con conveniencias".El precandidato a presidente, a su vez, profundizó sobre el programa que lleva adelante su candidatura: “Yo soy lo que he sido siempre. Estoy transmitiendo un programa, que es que la gente pueda tener una vivienda, que todos los trabajadores tengan derechos, que los campesinos, pueblos originarios, pequeños productores tengan tierra, que haya un fondo soberano del litio para la educación a partir de la renacionalización de los recursos (litio, hidrocarburos, pesca, represas hidroeléctricas) y que haya una confrontación con el FMI que parta de la base de que nos estafaron. Es básicamente lo que hice y dije toda la vida".“Nosotros estamos peleando para ganar. Sabemos que está la cancha inclinada. No se si somos David, pero que del otro lado está Goliat no me cabe la menor duda.", concluyó.