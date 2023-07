Tras sus dichos discriminatorios, Franco Rinaldi renunció a su candidatura para no perjudicar a Jorge Macri

Finalmente, Franco Rinaldi, el influencer especializado en aviación, ha decidido renunciar a su candidatura como legislador porteño en las listas de Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires

La decisión de Rinaldi llega como resultado de los cuestionamientos recibidoss por sus comentarios xenófobos, homofóbicos y discriminatorios, los cuales se hicieron virales a través de antiguos videos que formaban parte de sus transmisiones en streaming con un enfoque de stand up comedy que solía realizar en redes sociales.En un extenso mensaje en Twitter, Rinaldi expresó: "Con el fin de no perjudicar a Jorge Macri y a todo el equipo que confió en mí, quiero comunicarles que renuncio a mi candidatura como diputado porteño".Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño.Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar.Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores.Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto.