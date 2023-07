Aníbal Fernández cuestionó la reforma constitucional de Jujuy: "La sacaron en cuatro días y a los tortazos, un espanto"

El ministro de Seguridad,designado interventor del PJ de Jujuy, lamentó este lunes que el peronismo provincial "no esté a la altura de las circunstancias" de lo que sucede en la provincia gobernada pory cuestionó la forma en que se aprobó la reforma constitucional "en cuatro días y a los tortazos".“En el caso de muchas provincias la reforma constitucional llevó un año de debate, mientras que", consideró el ministro de Seguridad nacional este lunes en una entrevista con radio AM 750.El funcionario fue designado como interventor del PJ de Jujuy luego de que el presidente Alberto Fernández, titular además del PJ nacional, decidiera desplazar de la conducción al diputado provincial y precandidato a senador nacional por Unión por la Patria (UxP),que sigue generando protestas en la provincia norteña, con represión policial y persecución política.Como nuevo interventor,z, para "avanzar en soluciones de temas que no pueden esperar" y puntualizó que una de las prioridades será "el tema de las candidaturas, que tiene que resolverse, porque se nos vienen los tiempos encima".Asimismo, cuestionó la irrupción policial de días pasados en el predio de la universidad local al afirmar que "están los que ordenaron ese ingreso, pero me parece un horror que el peronismo no esté a la altura de las circunstancias".Fernández dijo que "seguramente" viajará a Jujuy para escuchar a los dirigentes locales del peronismo, aunque afirmó que "en la designación como interventores queda claro el concepto y vamos a actuar en consecuencia"."A mí me dieron una instrucción y pienso cumplirla en el plazo establecido de la intervención, que es 360 días", remarcó y aseguró: "".Asimismo, dijo que el predio de la universidad jujeña, tras la irrupción de fuerzas de seguridad días pasados, "está siendo vigilado por instrucciones mías".