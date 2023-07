Mayra Mendoza llamó a los quilmeños a votar por Massa y aseguró que "el compromiso con el pueblo es inquebrantable"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó que "el compromiso con el pueblo es inquebrantable" y llamó a los vecinos del distrito a que voten a Sergio Massa en las próximas elecciones, a quién definió como "una persona con sensibilidad y coraje".Mendoza pronunció estas palabras durante la inauguración de la Ciudad de los Deportes de Solano, una ciudad a la que consideró "postergada" por la gestión macrista. "En Quilmes, los vecinos no tenian una obra hidraúlica, pavimento, una luminaria que corresponde. Por eso vamos a seguir transformando esas realidades injustas y deudas que hay con nuestro pueblo", señaló., afirmó, y remarcó que "no hay proyecto local sin proyecto nacional" al destacar la articulación con Nación para la realización de proyectos en la comuna.Por otra parte, destacó la gestión de Sergio Massa -quien estuvo presente en el acto- en el municipio de Tigre y su asunción en el Ministerio de Economía de la Nación. "Va a trabajar para cuidar el derecho de las mayorias y no le va a temblar el pulso para que este pueblo no se arrodille frente al brutal ajuste del FMI", expresó la intendenta quilmeña, y agregó:Al cierre de su elocución, convocó a los vecinos de Quilmes a votar el próximo 13 de agosto:Mendoza enfrentará principalmente a la oposición encabezada por Juntos por el Cambio, que va con dos precandidatos: del lado de Horacio Rodríguez Larreta se presenta Martiniano Molina, que busca volver a ser jefe comunal tras su fracaso al intentar ser reelecto en 2019; en la contraparte aparece Walter Queijeiro, el aspirante de la lista de Patricia Bullrich, quien tras pasar por distintos espacios políticos se enroló en el sector halcón y compite contra el "cocinero".