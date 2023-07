Llamativos afiches de Martiniano Molina en Quilmes: aparece con Cristina, Massa y Kicillof

aparece en afiches al lado de las imágenes de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y los precandidatos a presidente y gobernador bonaerense, Sergio Massa y Axel Kicillof respectivamente

En una llamativa pero, en este caso en particular, no sorpresiva actitud,Se trata de, quien es precandidato a jefe comunal de Quilmes de la mano de, pero que ante una interna que podría resultarle adversa ante, que compite desde la lista deSegún supode referentes del peronismo de Quilmes, Molina estáporque hayy, que, antes este tipo de escenarios adversos, "no es la primera vez que lo hace".En la pegatina en cuestión, a la que accedió este medio, se puede observar un afiche de Unión por la Patria en Quilmes que tenía a Cristina, Massa y Kicillof con, la intendente por esa fuerza política. Pero sobre la figura de la dirigente peronista colocaron la imagen de Molina., acusan desde el peronismo, antes de recordar lo que señalan como antecedentes.La referencia es a la campaña para las elecciones 2019, cuando Martiniano buscaba la reelección que finalmente le fue adversa al caer derrotado ante Mendoza. En esa oportunidad, militantes de Juntos por el Cambio repartían en los barrios dos variantes de paquetes con boletas: por un lado la boleta de Molina sin los pliegos que llevaban a Mauricio Macri para presidente y a María Eugenia Vidal para gobernadora; y por otro directamente la boleta del ex cocinero acompañada de los cuerpos del peronismo (entonces Frente de Todos).Martiniano Molina no viene atravesando un año sencillo, ni mucho menos una campaña electoral fácil. Además de haberse encontrado con una interna, cuando anclado en su pasado como jefe comunal pretendía ser ungido como candidato único, en las últimas semanas su sector fue acusado de haber vendido lugares en listas por la diputada de JXC Mónica Frade. Por si eso fuera poco, el caso de los jóvenes Lautaro Morello y Lucas Escalante, el primero hallado muerto y el segundo aún desaparecido, involucró a diversos policías de su gestión en Quilmes, incluido nada más y nada menos que quien fuera jefe de la bonaerense en el distrito por decisión de su gestión, luego quitado del cargo por la administración que inició en diciembre de 2019.