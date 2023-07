"Vas a ser presidente": la anécdota de un jubilado con Massa que le transmitió Mayra Mendoza y recibió respuesta

Hoy estuve con Cacho en el Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir” de Bernal, un exempleado y jubilado de Telefónica Argentina que me contó que hace unos años pudo jubilarse gracias a @SergioMassa. pic.twitter.com/o8b1rX3arC — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 26, 2023

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió en sus redes sociales un video donde se la ve junto a “Cacho” un jubilado de Bernal, quien le contó una anécdota que tuvo con el ministro de Economía de la Nación y precandidato a Presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa.“¡Hola Sergio! Estamos en un centro de jubilados de Villa Alcira, en Bernal, y estoy con Cacho, que me contó algo. ¿Qué me dijiste de Sergio?”, arrancó Mayra en el video grabado en el Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir”, en el barrio Villa Alcira, y de inmediato le dio la palabra al vecino.Cacho, un exempleado y jubilado de Telefónica de Argentina y FOETRA, narró que tuvieron que ir a la Secretaría de Acción Social donde se desempeñaba Massa, ya que la empresa les negaba la jubilación a un grupo de trabajadores:Mayra continuó hablando en el video y afirmó: “Necesitamos personas capacitadas como Sergio Massa para gobernar la Argentina, ante tanto irresponsable, ante tanta locura que se plantea, necesitamos racionalidad”.Cacho volvió a tomar la palabra y comentó: “Y en ese momento, (Massa) era un pibe. Hoy que sos un hombre, estás para ser Presidente y vas a ser el Presidente”.En este marco, Sergio Massa respondió al video, y tras saludar a Cacho y a Mayra mientras trabajaba en su despacho, expresó: “Me acuerdo perfectamente. Recuerdo que tenían una especie de fideicomiso y vino también Bigliardi, de FOETRA, y. Y los jubilamos”.El Ministro agregó que “lo mismo nos pasó ahora con la moratoria. No nos querían dejar sacarla, la oposición se negaba, y por suerte hay 300 mil mujeres y hombres que se van a poder jubilar.”.Para finalizar, Massa saludó a Cacho y a la gente del centro de jubilados, y aseguró: “Así como Mayra labura todo el día en Quilmes para que se sientan cuidados, nosotros tenemos que trabajar en el país que los argentinos se sientan cuidados”.