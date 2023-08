Paro de subtes este martes: a qué hora estará suspendido el servicio

Este martes 1 de agosto, las líneas de subte y premetro de Emova no brindarán servicio debido a una medida de fuerza gremial. Los trabajadores afiliados a la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro) reclaman por reducción de la jornada laboral para disminuir la exposición al asbesto, un componente cancerígeno presente en las vías.Además, también trascendió que el día jueves 3 de agosto también habrá otro paro para reclamar las mismas cuestiones. Este último, se hará durante la mañana y también afectará a todas las líneas de subtes y premetro.Durante la tarde-noche del martes, todas las líneas de subte quedarán afectadas por la medida de fuerza gremial. Asimismo, el premetro (Intendente Saguier- Centro Cívico y Intendente Saguier-General Savio) tampoco hará su recorrido habitual. En tanto, las líneas de subterráneos que no presentarán servicio son:-Línea A: San Pedrito - Plaza de Mayo-Línea B: Juan Manuel de Rosas - Leandro. N. Alem-Línea C: Retiro- Constitución-Línea D: Catedral - Congreso de Tucumán-Línea E: Pza. de Virreyes - Retiro-Línea H: Hospitales - Facultad de Derecho.El paro de este martes 1 de agosto está previsto desde las 20 horas hasta el cierre del servicio, el cual ronda las 22:30 y 23 horas. Por otro lado, el jueves 3 el paro afectará a los pasajeros matutinos, ya que el servicio estará interrumpido desde las 6 a las 9 de la mañana.Los trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anuniciaron que el paro es ante “la falta de respuesta a la crisis sanitaria provocada por el asbesto en el subterráneo”. "Estas medidas son producto de la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad y la empresa Emova a nuestros reclamos de desabestización integral de la red, cambio de las flotas contaminadas, vigilancia médica para todos los trabajadores y reducción de la jornada laboral semanal”, apuntaron.Remarcaron que “a pesar de que hace 5 años venimos haciendo lo humanamente posible para que retiren el material cancerígeno que pone en riesgo la salud y la vida de usuarios y trabajadores, no hemos conseguido otra respuesta de parte de los responsables más que negación, tergiversación de la realidad, persecución y criminalización a los trabajadores”.“No tenemos más tiempo para seguir esperando que el Gobierno de la Ciudad y Emova cumplan con las normativas internacionales, las recomendaciones de la OMS, la ley nacional y el fallo de la justicia Porteña que taxativamente obliga a la empresa concesionaria y al Gobierno a dejar de exponer a trabajadores, usuarios y vecinos al cancerígeno prohibido desde 2003”, agregaron y apuntaron que “los responsables de esta crisis sanitaria y la conflictividad que provoca es de los funcionarios de la concesionaria y de la administración de la Ciudad, que para no avanzar en la solución de la crisis del asbesto, se ubican por fuera de la ley, convirtiéndose en delincuentes que ponen en peligro la salud pública en CABA”.