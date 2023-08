Jorge Macri mostró la intimidad de su departamento en Palermo chico: cuánto paga de alquiler y expensas

En la previa a las elecciones 2023, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio Jorge Macri reveló detalles de su vida, el costo de su vivienda y de sus ingresos en un informe del programa Periodismo para Todos de El Trece.El ministro de Gobierno porteño afirmó que alquila esa propiedad, que comparte con su esposa, la periodista María Belén Ludueña.El alquiler del departamento de Jorge Macri cuesta 2800 dólares por mes, unos $1.540.000 pesos argentinos, que se suma a unas expensas de $260.000. Según consignó el informe, su sueldo como ministro porteño asciende a los $860.000. "Sigo teniendo un par de Pymes", explicó el ex intendente de Vicente López, que aclaró que se dedica al rubro "forestal". "Por suerte, tengo una actividad privada, porque como funcionario no te cierra para vivir así. Y Belu, que ayuda. La profesional aporta lo suyo", comentó el precandidato a Jefe de Gobierno porteño.Respecto a la elección del hogar, Jorge Macri afirmó que "es un barrio muy familiar, muy conocido, en esta zona viví mucho tiempo" y agregó que tiene, explicó el precandidato a jefe de Gobierno, que aclaró que su casa no es sede de reuniones política "respeto mucho el lugar familiar". Por su parte, Ludueña acotó: “Busqué yo un departamento con los hijos de Jorge porque queríamos encontrar un lugar donde estuviéramos todos bien cómodos”.Al costado del sillón, donde la familia se reúne a ver televisión, se ubica una mesa con un libro de los Rolling Stones encima. Cuando se le consultó, Jorge Macri afirmó que fue "muy rolinga" y "muy fan de The Clash". Sin embargo, destacó la cocina, en la que junto a su pareja firmaron videos en los que él prepara distintos platos. “Mi gran escape es la cocina", dijo el ex intendente de Vicente López que se jactó:En el medio del living, se ubica una bicicleta de madera pinotea de decoración, que fue obsequiada por un amigo. También tiene un estante con una variada colección de bebidas alcohólicas. “Mi viejo tomaba Whisky, es un gusto que adquirí más de grande”, explicó el precandidato.Según explicó, sus especialidades son "pastas, risotto y ahora en invierno, sopa”. Además de una heladera y una alacena stockeada con varios productos, hay una estantería en la que hay distintos tipos de pingüinos para servir vino. "", cerró Jorge Macri.