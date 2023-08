"Tiene la causa Cuadernos estaqueada": Barcesat reveló que la Corte conoce las irregularidades y no las trata

El reconocido abogado y experto en derecho constitucional, Eduardo Barcesat, ha arrojado nuevas luces sobre el estancamiento de la causa de los "Cuadernos" que involucra a importantes figuras políticas y empresariales en Argentina. Eduardo Barcesat, quien asumió la defensa del ingeniero Gerardo Ferreira, denunció que la Corte Suprema de Justicia tiene la investigación estancada al no permitir el análisis de los cuerpos originales de los cuadernos.

"El Tribunal está en curso ante un encubrimiento al no permitir que se hagan análisis sobre los cuerpos originales de los cuadernos y no sobre las fotocopias, como ha tenido que suceder. Con estas evidencias palmarias que evidencian que se trata de un dictado más que anotaciones y en tiempos y lugares distintos, con todo esto ya hay material suficiente para que jueces y fiscales que urdieron esta maniobra sean reprochados penalmente", expresó Barcesat a Política ArgentinaAdemás, el abogado destacó que desde el año 2018, cuando presentó la denuncia penal en representación de Ferreira, la causa no ha tenido avances significativos. "La tiene estaqueada. Con estos hechos deberían propiciar alguna iniciativa porque sino estarían encubriendo a los funcionarios judiciales, al personal periodístico y a los servicios de Inteligencia que han intervenido en esta maniobra para desprestigiar a un gobierno en particular", enfatizó Barcesat.“Lo veo como un obrar delictivo desde cuando asumi en 2018 la defensa del ingeniero Gerardo Ferreira que quien impulsó estos últimos examenes periciales respecto de las fotocopias de los cuadernos”, insistió.ARA SAN JUAN: ESPIONAJE Y NEGACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD A LOS FAMILIARES Barcesat también se refirió al caso de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a los familiares de las victimas del hundimiento del ssubmarino ARA San Juan. En este marco, advirtió sobre “los peligros” del potencial sobreseimiento de que podría estar beneficiado el ex presidente pese a los pedidos de la querella.El letrado sostuvo que existe una prueba sólida de la responsabilidad de las autoridades nacionales de ese momento en el encubrimiento del hundimiento del submarino y en la persecución de los familiares de las víctimas."Hay una responsabilidad de la ex autoridad nacional tanto en lo que hace a encubrir la responsabilidad por el hundimiento del ARA San Juan como en cuanto a investigar y perseguir a los familiares como si estuvieran realizando una movida política, y no estableciendo acciones para saber qué pasó respecto de sus seres queridos. Se les niega el derecho a la verdad a los familiares", declaró Barcesat.JUJUY Y GERARDO MORALES: VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y FALTA DE RESPUESTASA proposito de lo que está ocurriendo en Jujuy hizo hincapié en la situación en la provincia de Jujuy, señalando la continuidad de la violencia gubernamental y la falta de respuestas del gobierno nacional. Barcesat expresó su preocupación por la presentación ante la Corte Suprema realizada por el Ejecutivo, afirmando que este tribunal no garantiza una medida efectiva debido a su implicación en el Lawfare.Y enfatizó: “La situación en Jujuy es mala. Por la continuidad de la violencia gubernamental y por la falta de respuestas del gobierno nacional. El Ejecutivo si bien ha hecho una presentación ante la Corte Suprema, pero no es una medida efectiva dado que son coautores del Lawfare”."Pedirles a este tribunal que dista de hacerle culto a la supremacía constitucional es cómo ir a la boca del lobo", advirtió Barcesat.