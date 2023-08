Unas ganas de usar mi 9mm: nuevas revelaciones en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner

Se conocieron nuevas revelaciones en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, el fiscal analiza evalúa indagar a Lidia Casciano, conocida como la "pistolera" de Revolución Federal. Ofrecía su arma en un grupo de chat de la organización y había tomado clases de tiro.Según explicó la periodista Irina Hauser, mediante el pedido del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el teléfono celular de Lidia Margarita Casciano se pudo obtener información que sería de gran utilidad en la causa.señaló Hauser.Esta mujer recordaba continuamente que tenía el arma, lo que hace generó fue establecer un nexo entre las actividades de revolución federal donde se ve que ella no era activa permanente, pero tenía este tipo de vinculación.Además, la periodista explicó que "en una de las ocasiones le pregunta cuánto cuesta la clase y un curso para una amiga, en junio de 2022, fue toda una etapa que estuvo muy activa Revolución Federal como organización violenta realizando manifestaciones muy agresivas en las calles".En esta línea,Sin embargo, la Justicia no puede probar si ese video fue tomado por ella o simplemente compartido en algún grupo, en función de las pericias y la investigación, se se va a decidir si "la pistolera" será indagada o no.Los mensajes emitidos pory hallados en los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos de Morel son cuatro:- El 22 de julio de 2022, "Dali Revolución" respondió a un video identificado como "Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner", con el mensaje: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan".- El 22 de julio, tras una convocatoria de Sabrina Basile a "defender al campo" en la Sociedad Rural, insistió: "Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo fas (sic) pimienta".- El 25 de agosto, "Dali Revolución" reaccionó a un video compartido por Jonathan Morel, denominado "La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia", con el mensaje "Una granada ahí (...) Mi límite es la 9 mm que tengo".- El 27 de agosto de 2022, "Dali Revolución" le dijo a Morel: "Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm".