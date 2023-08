Massa adelantó que continuarán los controles para frenar la especulación con el dólar y volvió a apuntar contra el macrismo por la deuda con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este viernes que la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera “estarán más firmes” en los próximos días con su seguimiento del mercado cambiario local.En declaraciones al canal de noticias C5N, Massa explicó que el dólar blue es “un mercado en el que dos o tres picaros meten ruido” por lo que “hemos decidido intervenir en los mercados financieros” para no permitir más especulaciones.El precandidato de UxP también aseguró que las tarifas de electricidad y gas “serán más baratas” en los próximos años, cuando el precio del combustible baje a partir del abastecimiento que surja de la explotación de Vaca Muerta.“Los mejores momentos de los argentinos eran cuando vendíamos más que lo que comprábamos” al exterior, dijo Massa en referencia a que el sector energético contribuirá a cambiar la balanza comercial.Asimismo, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri "le debe una explicación a los argentinos por los USD 45.000 millones de deuda con el Fondo que se tomaron en un minuto y medio y todavía hoy es el ancla mas pesada que enfrenta la Argentina"."Los Argentinos se quedaron sin los dólares y con la deuda", cuestionó Massa, al afirmar que ese dinero "no quedó en escuelas, hospitales, rutas o empresas nuevas que llegaron a la Argentina, sino en las cuentas de algunos fondos que vinieron a timbear a la Argentina".En ese sentido, consideró que "lo más grave es que hayan planteado que la solución a los problemas de Argentina es ir a pedirle más plata al Fondo, que es como que un borracho crea que su solución es tomar más vino" y sostuvo que los dirigentes de JxC son "fanáticos del endeudamiento".Para el precandidato de UxP, los dirigentes opositores Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich "son lo mismo" y reiteró que la conducción de JxC está en manos de Macri "como está quedando claro en estos días", al aludir las críticas del exmandatario a María Eugenia Vidal por expresar su respaldo al jefe de Gobierno porteño.Por otro lado, resaltó que "desde mediados de 2022 venimos recuperando 4 puntos" del salario real, por lo que hay que "plantearle a los trabajadores que nos tomemos de la mano y hagamos un recorrido en el que mes a mes recuperemos un pedacito más de lo que perdimos en los últimos años".Massa planteó que hubo "19 puntos de caída (del salario real) en la era de Mauricio Macri", aunque reconoció que hubo otros "5 puntos de caída entre 2020 y 2021".