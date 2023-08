Apriete de Macri a Weretilneck en TN para que no vote jueces: "Espero que piense en el futuro"

se valió de su presencia en el programa de Joaquín Morales Solá en TN para apretar directamente a tres senadores nacionales, pero con el foco principalmente puesto en Alberto Weretilneck

El ex presidenteque, al menos en algún punto, no se alinean con sus intereses y objetivos.En este caso,, quien además es gobernador electo de Río Negro. En este caso,Morales Solá, como si fuera una pregunta a pedido de Macri, el preguntó si se siente un "perseguido" judicial, para introducirlo al tema que lo "preocupa" del Senado. "Depende de los casos, los que han hecho esas cosas son ellos.", respondió."Por suerte ya se termina. La Argentina va a volver a tener una cultural del poder sana.", agregó para introducir al tema que le interesaba.En ese punto, Morales Solá lo interrumpió para tocar esa cuestión, que le "preocupa", advirtió. Se refería al nombramiento de 75 jueces que la oposición, con JXC al frente, impide que la Cámara alta pueda completar. El mayor interés de Macri y su coalición es bloquear el pliego de la camaristapara extender cinco años su mandato desde el 9 de agosto, cuando cumpla 75 años, el límite para ejercer, ya que en su tribunal se trata la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga posibles maniobras de lavado de activos de la vicepresidenta, archienemiga del ex mandatario."Muy peligroso. Porque después tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño. Si no ponemos a la Argentina dentro de la ley y tenemos jueces que defiendan nuestra Constitución nacional, nada va a crecer, nadie va a invertir, con lo cual no se va a generar trabajo. Si me dan a elegir tener el mejor gobierno o el mejor sistema judicial, elijo el mejor sistema judicial, eso ordena y nos generará en el futuro un muy buen gobierno", advirtió Macri, antes de meterse en nombres y apellidos.Dijo, mirando a cámara:, amenazó Macri en lo que parece un mensaje mafioso respecto de qué trabas podría recibir de un eventual gobierno nacional de Juntos por el Cambio.Insistió en invitarlo a pensar "cómo va a ayudar" a volver a "poner a la Argentina en el mundo", antes de recordarle que durante su gobierno lo llevó de viaje a Emiratos y a China.Es que el voto de los tres mencionados, pero especialmente de Weretilneck, es clave para el oficialismo en su pretensión de nombrar a dichos jueces, dado que no le alcanza con sus propios legisladores para conseguir el quórum, primero, y luego la aprobación.Macri había tenido cerca a Weretilneck cuando este fue mandatario provincial hasta 2019. Luego, ya como senador y con el ex presidente fuera de la Casa Rosada, ya le expresó su descontento ante decisiones del dirigente rionegrino como legislador nacional.