Juicio a la Corte: D'Alessandro no asistió a la audiencia y pidió reprogramar

El exministro de Justicia y Seguridad porteñoy el camarista del Poder Judicial de la Ciudad Jy pidieron reprogramar su visita, en el marco de la continuidad del proceso de remoción por la causa de coparticipación que se sigue a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones.Desde el oficialismo consideran que el faltazo del exministro porteño se debe a la cercanía de las PASO, por lo queEn tanto,, al sostener que su conducta "afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal" por ampararse en el artículo 18 de la Constitución para no declarar ante ese cuerpo.La comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) se reunió desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la la vigésima reunión desde que, el 26 de enero pasado, se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político., en una supuesta connivencia relacionada conEl desplazado ministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por "motivos personales" y solicitó una reprogramación de la cita.Por su parte,al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante 'El Secreto', del Hotel Four Seasons.Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información".El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos (FdT).Los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se "negó a encubrir" al asesor de Rosatti.