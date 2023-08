Larreta le respondió a Macri con gobernadores electos de JXC al lado: Sin leyes no hay cambios

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta hizo acuso de recibo luego de los cuestionamientos que recibió, nuevamente, por parte de su ex jefe político, Mauricio Macri, y le respondió en el marco de un acto en el que se mostró rodeado de gobernadores electos que integran esa coalición opositora

“Macri tiene todo el derecho en dar su opinión, yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida; necesitamos las leyes en el Congreso, todas las propuestas requieren leyes en el Congreso, y se votan por mayoría. Sin leyes no hay cambios”

En concreto, Larreta defendió su estrategia política de sumar adhesiones de diferente índole, incluido el peronismo no kirchnerista, a su precandidatura presidencial dentro de JXC y, adicionalmente, la idea de "consensuar" para conseguir el volumen político que le consiga, si es elegido presidente, manejar el Congreso.En el mismo tono que su rival en la interna opositora,, anoche Macri evitó blanquear su apoyo a la ex ministra pero cuestionó al jefe de Gobierno porteño.En el contexto de un acto en Córdoba junto a los gobernadores electos en los pasados comicios provinciales y acompañado por su compañero de fórmula,, Larreta presentó sus propuestas para "el desarrollo de una Argentina federal" y ninguneó las "diferencias" que expresó Macri con su propuesta.Con Larreta y Morales se mostraron los gobernadores electos, apuntó Larreta.Es que si bien Macri no explicitó su apoyo a Bullrich, que es un secreto a voces, sí admitió no estar de acuerdo con la forma en la que el alcalde porteño planea llevar adelante su plan.“Las dos visiones distintas parten de que Patricia cree, y con razón, que hoy tenemos una mayor apertura de la gente, al cambio que en el 2015, también Horacio piensa lo mismo. Ella cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso que hoy tenemos hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad, pero que necesita una mayoría más amplia donde participen otros protagonistas de la dirigencia”, inició el ex mandatario.Fue entonces que dijo que “hay muchas coincidencias” en las propuestas de ambos precandidatos, pero se mostró más cercano a cómo quiere aplicarlas la ex ministra de Seguridad. “Tengo diferencias con él (por Larreta). Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta decadencia argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. No podés supeditar el cambio de la Argentina a que ellos estén de acuerdo”, sostuvo.En el marco del acto de este martes, el jefe de Gobierno también aprovechó para diferenciarse, una vez más, de los dirigentes que deslizan cuestionamientos hacia otros.“Nosotros no estamos para la crítica, estamos para la acción”, dijo. Y agregó: “Somos el único equipo que puede llevar adelante el cambio”.Su discurso fue en la última presentación de las propuestas de campaña de Larreta, quien en las semanas anteriores brindó detalles de los proyectos que planea llevar adelante en diferentes áreas durante su gobierno. Las mismas abarcaron el trabajo, la educación, el sector agropecuario, medidas económicas y para el crecimiento de la industria energética, la seguridad y “el fin de los privilegios”, entre otros.Las medidas anunciadas en la provincia de Córdoba este mediodía estuvieron enfocadas a la forma en la que planea que Argentina se desarrolle a nivel federal, con más exportaciones y mejores trabajos. Estas se dividieron en dos ejes. El primero apunta a bajar la inflación, estabilizar la economía y sentar las bases estructurales para que puedan desplegar su potencial, con las obras que necesitan los sectores productivos para crecer.El segundo eje es “poner en marcha los motores de desarrollo”, que son la energía, minería, agroindustria, industria manufacturera, economía del conocimiento y turismo, para lo cual vienen mencionando diferentes iniciativas que ya impulsó o logró este gobierno, como el Gasoducto Néstor Kirchner o el incremento de las exportaciones.