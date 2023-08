La flexibilización laboral que propone Juntos por el Cambio es una propuesta irresponsable

En diálogo con Política Argentina, la senadora bonaerense del FDT, María Reigada, referente de la CTA, expresó sus expectativas y valoraciones en torno a las próximas elecciones y la situación política en Argentina. Reigada resaltó su optimismo con respecto a Sergio Massa y su desempeño en las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según la senadora, existe una tendencia positiva en la intención de voto hacia Massa, en contraste con otros candidatos que se mantienen estancados o con un crecimiento más lento. “A medida que los ciudadanos tengan más conocimiento de las medidas reales que se toman para sostener una economía que esta en ebullición, causada entre otros motivos por la especulación y la desinformación, ayudará a que finalmente Sergio Massa sea el candidato mas votado”, enfatizó.SOBRE KICILLOFTambién destacó el papel de Axel Kicillof en el respaldo y arrastre que proporcionará a la imagen de Sergio Massa en las elecciones. Reigada subrayó la relevancia de la provincia de Buenos Aires en términos electorales y señaló que la campaña en este territorio genera grandes expectativas en cuanto a un voto amplio que contribuirá al crecimiento continuo de la intención de voto hacia Massa.Insistio: “Kicillof será un valor importante que ayudará para arrastrar la imagen de Massa. Es sabido que la provincia de Buenos Aires es el distrito electoral que mas porcentaje coloca en una elección. La campaña en territorio genera gran expectativa que el voto será amplio y que aportará finalmente a sumar lo que haga falta para que la curva en intención de voto siga creciendo”.SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL DE JUNTOS Y LA OPOSICIÓNEn relación a las propuestas de flexibilización laboral planteadas por sectores de la oposición, como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, Reigada expresó su rechazo categórico. Consideró que estas ideas ya se aplicaron en el pasado en Argentina, y sus resultados trajeron consecuencias negativas que aún persisten. La senadora enfatizó que priorizar el capital y la empresa sobre el bienestar de las personas conduce a despidos, pobreza y dificultades para la juventud en la búsqueda de estabilidad. Reigada calificó estas propuestas como irresponsables y afirmó que no resuelven los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad.“La flexibilización laboral que propone JxC, son recetas que ya se aplicaron en Argentina y que causaron tremendas consecuencias que hasta hoy seguimos padeciendo. Poner en valor el capital, la empresa, por encima de las personas trae graves resultados. Despidos, hambre, gente en la calle, generaciones de jóvenes viviendo en las angustias de no tener una estabilidad que ayude en sus proyectos. Son propuestas Irresponsables, que no solucionan los problemas que tenemos”, concluyó.