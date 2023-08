Macri es un irresponsable y un vendepatria, dijo María Rosa Martinez

(R)En un ferviente llamado a la participación ciudadana, la diputada nacional y precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por el partido Unión por la Patria, María Rosa Martínez, ha destacado la trascendencia de acudir a las urnas en las próximas elecciones. En una conferencia de prensa celebrada en la sede de su partido, Martínez resaltó la importancia del acto de votar como un pilar fundamental de la identidad democrática de Argentina.La diputada, quien vivió en carne propia los oscuros años de la dictadura militar, recordó cómo su generación se vio privada del derecho al voto durante una década tras el Golpe de 1976. "Votar es un derecho irrenunciable que no nos pueden arrebatar. Es un compromiso con nuestra patria y una responsabilidad con el destino de nuestro país", afirmó Martínez en diálogo con Política Argentina."No podemos permitir que los horrores del pasado se repitan. Debemos ser guardianes de nuestra historia y trabajar juntos para un porvenir mejor", puntualizó.Y enfatizó: "Nuestro pueblo ha demostrado una y otra vez su resistencia y su compromiso con la justicia social. Confío en que seguiremos adelante unidos".Por otra parte, respecto de las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri sobre “el regreso del FMI”, dijo Martinez: “Es un irresponsable y actua en funcion de los intereses concentrados, oligarcas y vendepatrias de nuestro país. No es nada ingenuo. No quiere a su patria,y no quiere a su pueblo”.