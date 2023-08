Rossi sobre el crimen de Morena: "Cualquier análisis tiene que alejarse del carancheo"

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, pidió este jueves "prudencia y evitar el carancheo" ante el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que falleció tras el ataque de dos delincuentes en Lanús el miércoles."Un hecho de estas características nos interpela a todos, es de mucha conmoción todo lo que ha sucedido. Lo primero que quiero decir es un abrazo a la familia de esta nena, que fue asesinada, y obviamente una condena absoluta", sostuvo Rossi en declaraciones a El Destape Radio.Y se refirió al rol de los dirigentes políticos frente al hecho: "Trato de tomar perspectiva y analizar todo lo que haya que analizar, comprometerme en lo que tenga que comprometerme y dar mi mirada en lo que tenga que dar mi mirada.".En ese sentido, recordó cuando, a comienzo de este año, una banda criminal baleó un local en Rosario que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo: "Ahí vimos un desfile de dirigentes opositores en Rosario, que claramente tenían una intencionalidad política".En ese contexto, -como lo hizo el precandidato a presidente que compite en la interna contra Sergio Massa, Juan Grabois- Rossi se refirió a la falsa noticia que se difundió en la tarde del miércoles, que indicaba que un menor supuestamente aprehendido por el hecho había sido defendido tiempo atrás por la diputada del Frente de Todos Natalia Zaracho. "Nosotros estamos para resolver los problemas, no estamos para sostenerlos en otro lugar", manifestó.Y agregó: "Cuando aparecen este tipo de hechos que conmocionan tanto, hay que tener un poco más de sensibilidad, no tratar de buscar, desviar, mentir sobre responsabilidades que después rápidamente se supo que no son".Rossi, asimismo, dio su visión sobre la propuesta de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),quien propuso bajar la edad de imputabilidad. "Es un debate que hace tiempo que está dando vueltas y cada vez que sucede un hecho de estas características reaparece.. Me parece que ahí también hubo un intento intencional, me parece que los debates sobre este tipo de cuestiones hay que darlos no en el marco de un impacto tan importante como este".El jefe de Gabinete profundizó esta crítica a Bullrich por haber hablado de la edad de imputabilidad. "La realidad es que los que están detenidos allí, según declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, autorizado por la fiscal, que daba que el hecho desde el punto de vista de los autores materiales ya estaba resuelto, son mayores", remarcó.