La mentira de Kravetz en el caso Morena: el menor nunca confesó sino que aportó información clave

Lo que sí existe es la declaración del sargento Remesar, quien explicó que a las 12.30 -cuando cumplía servicio “ordinario” en la calle Warner, entre Farrel y Rucci- se acercó personal de la PRI de Lanús con “un aprehendido” para que sea trasladado a la comisaría 5ª de Lanús.

Según Remesar, el joven “sin mediar palabra y de forma espontánea” dijo: “Mirá, el que la mató fue Miguelito. Yo estaba con Miguelito en la moto Corven gris y la guardó en la casa”.

Esa información aportada por el menor se convirtió en el primer dato que condujo la investigación hacia Miguel Ángel Madariaga, de 28 años, detenido junto a su hermano, Darío, como presuntos autores del conmocionante crimen.

Distintas versiones circularon desde este miércoles hasta hoy respecto al crimen de Morena Domínguez en Lanús. Lo cierto es que el menor de 14 años nunca se autoincriminó el hecho ante la Policía y tampoco cambió la declaración en la comisaría, un dato clave confirmado por la Justicia, pero que el Municipio de Lanús insiste en lo contrario.La fiscal de la causa Silvia Bussano remarcó que ningún adolescente confesó el crimen y que dicha información no aparece en el expediente, otro dato que niegan desde el Municipio conducido por Diego Kravetz.. Lo que está en la causa, lo que puedo decir, es que", manifestó Bussano en diálogo con El Destape Radio.Luego, habló en Radio Con Vos y dijo: "Los otros menores fueron aprehendidos ayer, puestos a disposición, pero por un hecho que nada tiene que ver con esto. Yo soy fiscal de mayores, estando de turno suceden distintos hechos, no hay una sola cosa para investigar. En el momento que estábamos en la comisaría"."El chico dijo 'fui yo', está escrito en la causa. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido", argumentó a pesar de los dichos de la fiscal.El testigo no explicó si el personal de la PRI le había informado en qué circunstancias había sido aprehendido el chico de 14 años.Desde el Municipio de Lanús también vincularon a la legisladora Natalia Zaracho -que integra la lista de Juan Grabois- con uno de los adolescentes detenidos, asegurando que lo había representado tiempo atrás para evitar su arresto. Se trata de un incidente del 16 de febrero, cuando la diputada del Frente de Todos (FdT) quedó detenida durante tres horas por mediar en la vía pública y resguardar la seguridad física de un menor golpeado por efectivos de la Policía Bonaerense.Dicha versión surgió en. "El chico que confesó el crimen de Morena es el mismo adolescente que había sido detenido en marzo y que fue defendido por Zaracho", dijeron "fuentes de la Municipalidad de Lanús" a La Nación, según especifica el propio medio.Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum en "Radio Con Vos", Kravetz fue consultado sobre la vinculación de la diputada . "Pero explicame qué tiene que ver Natalia Zaracho en la muerte de Morena", le preguntó el periodista. El funcionario respondió que "nada" y ante la repregunta de por qué la mencionó, se defendió: "Porque es el mismo menor".Entre sorprendido e indignado, Tenembaum lanzó: "El mismo menor que no mató a Morena y vos mencionás a Zaracho en un reportaje". Y el jefe comunal interino, a pesar de la desmentida desde la fiscalía, insistió en que "el chico dijo en la causa judicial que fue él, a partir de las cámaras nuestras se descubrió que no fue, pero él se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban".