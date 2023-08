"¿Soy el problema y no tu municipio donde murió una nena?": exponen a Kravetz y su uso político de Morena

un número importante de dirigentes de Juntos por el Cambio y medios intentaran hacer uso de lo sucedido y, para colmo, a partir de fake news y pese a que el distrito es gestionado por esa coalición opositora

Tenembaum derrumbó el intento de explicación de Kravetz: “¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena en que murió? Eso es lo que me da vergüenza”

En el mismo programa, entrevistaron a la fiscal de la causa, Silvia Bussano, quien desmintió a Kravetz, precisó que en el expediente no está mencionado el menor ni dio tal declaración, sino que solamente lo dijo ante la policía y rápidamente se desdijo. Agregó que rápidamente en su dependencia notaron la diferencia física entre el joven y los mayores que aparecen en las imágenes y que, además, diversos vecinos testigos corroboraron que fueron los dos adultos detenidos

El asesinato de, la niña de 11 años que falleció víctima de un robo de motochorros en Lanús, no sólo provocó conmoción y la suspensión de los cierres de campaña de cara a las elecciones PASO del domingo, sino también queEs el caso del actual mandatario de Lanús,Ante esa situación, al aire de Radio Con Vos, el periodistacruzó duramente a Kravetz durante un reportaje realizado esta mañana.Además de sus funciones en Seguridad,La discusión giró en torno al rol de M.A, un joven de 14 años que ayer fue detenido junto a otras seis personas en medio de los procedimientos para dar con los responsables del asesinato. Cuando la Policía llegó a su casa, el adolescente dijo haber sido uno de los asesinos de Morena.Luego, con el avance de la investigación, se determinó que no había tenido participación en el hecho aunque se sospecha que se autoincriminó para encubrir a los autores materiales. Pese a ello, que se supo durante la mañana por un reportaje de Sergio Berni en C5N,Lo que hizo Kravetz, no conforme, esproducto de que la dirigente social lo había defendido ante una golpiza que recibía por parte de la policía en medio de otro operativo policial, cuando ya lo tenían detenido y en el piso acusado del robo de un vehículo.Kravetz recordó aquel episodio y eso, dada la carencia absoluta de relación con el caso de Morena en el distrito que conduce el dirigente PRO, provocó la reacción de Tenembaum. “El chico dijo ´fui yo`, está escrito en la causa judicial. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas, de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido”, se excusó el funcionario.“Me parece que estás mal enfocado”, interrumpió Tenembaum, lo que provocó un pico de tensión en la conversación y una discusión en torno a la responsabilidad del gobierno bonaerense en la política de seguridad de los municipios y cómo comunican los medios.En ese punto,Kravetz dijo que la frase de Tenembaum era una “chicana” y lo acusó de estar hablando enojado sobre la cuestión. También le recriminó por haber dicho en varias oportunidades que el Municipio de Lanús inculpó a M.A por el crimen de Morena equivocadamente, a lo que el periodista le confirmó su posición, en línea con que siguen con el mismo discurso tras conocerse que el menor no está involucrado., aseguró Kravetz, a lo que Tenembaum respondió:, tuvo que reconocer Kravetz, antes de insistir de manera insólita en que mencionó a la diputada "porque es el mismo menor"El mismo menor que no mató a Morena y vos mencionás a Zaracho en un reportaje", respondió Tenembaum, ante Kravetz intentando perpetuar su teoría porque el menor "se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban".Las versiones, reveladas directo desde fuentes periodísticas, arrojan que desde el macrismo de Lanús es que llamaban a redacciones contando lo que el menor había dicho cuando allanaron el domicilio en que estaba, incluso cuando ya se sabía que eran dos adultos los autores del asesinato de la niña.