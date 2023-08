PASO 2023: Dónde votan cada uno de los candidatos

Este domingo marcará un hito en la política argentina con la puesta en marcha de una nueva ediciónde de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definirán los candidatos que competirán en los comicios definitivos de octubre o, en su caso, en una potencial segunda vuelta.

El Presidenteserá uno de los primeros en cumplir con su deber cívico, planeando emitir su voto a las 9 de la mañana en la Universidad Católica Argentina (UCA) en el barrio de Puerto Madero, según fuentes de Casa Rosada.El precandidato de Unión por la Patria y actual Ministro de Economía,, aún no ha confirmado su lugar de votación. En tanto, su compañero de fórmula,, se desplazará hasta la ciudad de Rosario para sufragar, para luego regresar a la Capital Federal y esperar los resultados en el centro de operaciones de campaña.En el bando de Juntos por el Cambio,se dirigirá de nuevo a la Ciudad de Buenos Aires para emitir su voto en la Facultad de Derecho. Santilli, por su parte, ejercerá su derecho en el Colegio San Pedro de Tigre, mientras que el aspirante a la jefatura de Gobierno porteño,depositará su voto en la Escuela "Lenguas Vivas" en Juncal 3251., exministra de Seguridad y precandidata de Juntos por el Cambio, emitirá su voto en la Sociedad Rural de Palermo, mientras que su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Luis Petri, viajará hasta San Martín, Mendoza, para ejercer su sufragio.En el caso de, líder de la Coalición Cívica, se informa que, tras un incidente isquémico transitorio que llevó a la suspensión de su campaña, asistirá a votar en la escuela de Capilla del Señor. Sin embargo, por recomendación médica, no realizará declaraciones a los medios en el lugar.Por otro lado, el economista y candidato por La Libertad Avanza,, tiene previsto votar al mediodía en la UTN sede Medrano, mientras que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, lo hará en Caseros, municipio de Tres de Febrero. En el ámbito porteño, el candidato de dicho espacio, Ramiro Marra, emitirá su voto en el "Instituto Santa María de los Ángeles" en el barrio de Coghlan.Asimismo,, precandidato de Unión por la Patria, ejercerá su derecho al voto en la escuela "Coronel de Marina Tomás Espora" en el barrio de Constitución. A diferencia de Juntos por el Cambio, que compartirá espacio en el búnker de Parque Norte, no compartirá sede de campaña con Massa.Finalmente, la Vicepresidenta de la Nación,, viajó a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, esta semana para prepararse para emitir su voto. Según Data Clave, sufragará en el colegio "Dr. Julio Ladvocat", el mismo establecimiento donde ejercía su derecho al voto el fallecido expresidente Néstor Kirchner. La elección de este lugar añade un significado especial a su participación en estas elecciones primarias.