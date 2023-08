Elecciones PASO 2023: empezaron los comicios y casi 36 millones de ciudadanos eligen presidente

llegaron las 8 y abrieron las mesas de votación para las elecciones PASO 2023 en toda la Argentina. Los ciudadanos habilitados para sufragar eligen candidatos definitivos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, además de cargos provinciales, intendentes y aspirantes al Parlasur

Como estaba planificado,Los comicios empezaron con normalidad y la expectativa es que los argentinos y ciudadanos habilitados para votar concurran y no sea bajo el porcentaje de votantes, para cuando a las 18 cierren las mesas e inicie el proceso de escrutinio provisorio.La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón provisorio el 5 de mayo. Desde ese día y hasta el 19 del mismo mes los ciudadanos tuvieron tiempo para reclamar cualquier tipo de irregularidad.Luego, el mismo organismo dio a conocer el padrón definitivo en el que la ciudadanía puede consultar los datos de lugar y mesa de votación para los comicios de este domingo13 de agosto, en el que se definirán los candidatos que competirán en las Generales del 22 de octubre.El padrón electoral 2023 fue elaborado por la CNE a partir de los datos del Registro Nacional de las Personas. Se organizó por distrito y tiene un carácter público. Es el listado donde figuran todas las personas habilitadas a votar en las elecciones nacionales de 2023.En los comicios 2019, cuando ganó el entonces Frente de Todos, estuvieron habilitados para votar 33.841.837 de personas. Para las legislativas 2021, el número ascendió a 34.332.992.Están incluidos jóvenes de entre 15 y 17 años, que configuran el 5,5% de los votos. La ley establece que se puede votar desde los 16 años, aunque no es obligatorio hasta los 18. Durante la jornada van a estar habilitadas un total de 104.577 mesas para sufragar.En las PASO 2023 las identidades no binarias van a estar identificadas de esa manera en el padrón electoral. Más de la mitad de los votantes del padrón son mujeres (18.207.762). Los hombres son 17.606.722 y 1.075 personas van a votar con el documento de identidad no binario, según datos publicados por la Justicia Electoral.Por su parte, en Córdoba hay 3.065.088 ciudadanos habilitados para votar, mientras que Santa Fe concentra 2.818.280 y Mendoza, 1.492.379. Le siguen Tucumán, Entre Ríos, Salta, Chaco, Misiones y Corrientes.En las PASO del 13 de agosto se votará a las listas de precandidatos y a las alianzas políticas para que compitan en las elecciones generales del 22 de octubre. Ese día, se elegirá presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.