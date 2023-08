Macri fue a votar, criticó el voto electrónico de Larreta y culpó a Seita por los Whatsapp en favor de Lousteau

El ex presidente Mauricio Macri, que votó en la Escuela Lenguas Vivas de Palermo, criticó al consultor politico, Guillermo Seita, por los mensajes pidiendo por el voto a Lousteau en plena veda."Los apoderados lo están planteando, es otra de esas mugres que hace este operador que no sé por qué a tanta gente le gusta utilizarlo, como lo llama a Seita, ‘paseador de perros'" manifestó Macri.“Lamentablemente la agencia que lo hizo es este apoderado oscuro que no sé por qué tanta gente de Juntos por el Cambio le gusta usarlo que es Seita. Es mugre, en vez de debatir ideas y hacer cosas, se hacen estas cosas que no están bien. Desilusionado que recurramos a estos operadores que no sirven”, esfantizó."Sé que los apoderados van a presentar una denuncia y la Justicia investigará esto. Estoy desilusionado que recurramos a ese tipo de operadores que no sirven para la democracia", afirmó en sus declaraciones.Además, se refirió a las fallas de las máquinas del voto electrónico: "La jueza sabrá por qué lo dice, espero que lo esté remediando la Ciudad de Buenos Aires. No soy experto en máquinas electrónicas".