Castello: "Milei presentó propuestas claras, audaces y renovadoras"

"La gente votó a Milei por dos razones fundamentales", afirmó el diputado. "En primer lugar, la ciudadanía está sumamente frustrada con la política tradicional que ha fracasado durante muchos años y anhela un cambio radical. En segundo lugar, las ideas y propuestas presentadas por la mayoría de los partidos en estas elecciones, excluyendo a Patricia Bullrich y su sector, se presentan como anacrónicas y no responden a los problemas actuales de Argentina", explicó Castello a Política Argentina, destacando la insatisfacción generalizada y la búsqueda de una alternativa fresca y renovadora.El diputado marplatense resaltó “la claridad, audacia y novedad” de las propuestas presentadas por Javier Milei como un factor decisivo en la obtención de su respaldo. "Milei presentó propuestas claras, audaces y renovadoras", sostuvo Castello, subrayando la relevancia de la propuesta política en la elección del electorado.SOBRE LAS MEDIDAS POST-PASO DE SERGIO MASSAEn relación a las medidas anunciadas por el gobierno nacional relativas a un nuevo esquema cambiario que llevó al dólar oficial a 350 pesos y la suba de la Tasa de Interes del BCRA, el diputado no escatimó críticas. "Sergio Massa actuó de acuerdo a su patrón de comportamiento habitual: escondiendo información y buscando sacar ventajas de una situación económica insostenible", denunció Castello. "Evidentemente, ya tenía planeada una devaluación y la ejecutó a horas de la elección, con la intención de no afectar el desempeño electoral del oficialismo", agregó, apuntando a las motivaciones políticas detrás de la medida.El diputado no dudó en expresar su visión sobre la conducta de Massa, resaltando la preeminencia de los intereses electorales en su accionar. "En el caso de Massa, todo gira en torno a la especulación electoral. Su actuación está completamente subordinada a consideraciones electorales, lo que lo lleva a priorizar su papel como candidato por sobre su función como Ministro de Economía", concluyó Castello, plasmando una crítica contundente hacia la forma en que Massa aborda sus responsabilidades públicas en un momento crucial para la economía y el país.