La estrategia de Bullrich para octubre: más núcleo duro, poco de Larreta y despegada de Macri

Si bien. Para ese objetivo, que implica hacer hincapié en la fortaleza que da la unidad de JxC, Bullrich se reunirá en los próximos días con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, la fórmula a la que derrotó en las primarias.De todas formas,Por ahora tampoco está planificado un encuentro con Macri, a quien Bullrich agradeció en su discurso final de Parque Norte, pero de quien procurará mantener autonomía para no dar la sensación de que habrá un “doble comando” en la Casa Rosada si ella triunfa en la elección del 22 de octubre.Las decisiones se tomaron en la reunión que, como anticipó Infobae, la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio mantuvo este lunes a las 10 con sus principales colaboradores en sus oficinas de Hipólito Yrigoyen al 400, frente a la Plaza de Mayo. Estuvieron Luis Petri, el compañero de fórmula de Bullrich; Juan Palo Arenaza, el jefe de campaña; Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, Maximiliano Abad, Damián Arabia, Federico Pinedo, Laura Alonso y el consultor Derek Hampton, entre otros.En el encuentro hubo un análisis de los resultados electorales de este domingo, donde predominó la sorpresa por los 7 millones de votos que logró Milei, casi 3 millones más que la ex ministra de Seguridad, y comenzaron a intercambiar ideas para la nueva etapa de la campaña, que, según lo dispone el Código Nacional Electoral, comenzará el 2 de septiembre, 50 días antes de la elección.Además, se definió que Bullrich y Petri mantendrán el contacto directo con la gente, una de las claves del triunfo electoral, según su equipo de campaña: esta tarde salieron caminar por el barrio de Palermo para hablar con los vecinos, viajarán al interior y recorrerán la provincia de Buenos Aires.: se coincidió que en ese segmento hay “mucho para crecer” en cantidad de sufragios y así llegar en mejores condiciones para competir contra Milei y Sergio Massa, de Unión por la Patria, en los comicios del 22 de octubre.Se fijó un plazo de 10 días, desde este lunes, para hacer una evaluación más detallada del electorado de JxC, con las zonas en donde hubo más abstención de votantes propios y un estudio de cómo fue el comportamiento electoral del segmento opositor en las elecciones legislativas de 2021.En el análisis del bullrichismo se trató de indagar en el porqué del retroceso de Juntos por el Cambio en cantidad de votos a nivel nacional, rubro en el obtuvo 1,5 millones de votos menos que en las PASO de 2019. Los consultores políticos atribuyen esa pérdida de respaldos al clima de peleas permanentes entre Bullrich y Larreta, algo que hizo que muchos votantes de la oposición equipararan a los candidatos presidenciales de JxC con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.Hace muchos meses que las encuestas que manejaban los líderes de JxC registraban una caída de hasta 4 o 5 puntos cada vez que Bullrich y Larreta se enfrentaban por algún tema. “”, afirmó uno de los responsables de los relevamientos de opinión pública. La tensión interna también hizo que una parte del electorado asociara a los líderes opositores como parte de “la casta” a la que ataca Milei.Esos fueron algunos de los puntos analizados por Bullrich y su equipo esta mañana. Ya comenzó la etapa decisiva para mantener intacto y fortalecido el sueño de alcanzar la Casa Rosada. Enfrente, dispuestos a lo mismo, no sólo está Massa sino también un Milei en su versión recargada.