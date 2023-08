Tras la amenaza de bomba en Constitución, cómo funciona el servicio de trenes y subtes

Por una amenaza de bomba, esta mañana cerraron la estación Constitución, el operativo afectó el acceso al tren Roca, ya que la advertencia anónima afirmaba que había un artefacto explosivo dentro de una formación cerca de una hora después de la amenaza, el resultado de la búsqueda fue negativo, según informaron desdeTrenes Argentinos.La amenaza ingresó por el 911 de la Policía, indicando que había una bomba en el interior de una formación del tren, pero la brigada de Explosivos, revisó con peritos y canes el perímetro, Policía Federal evacuó la estación y realizaron cortes de arteria en el lugar.Los pasajeros que llegaron a la terminal cerca de las 9.30 salieron con los molinetes liberados. Los que intentaban ingresar eran desviados: no se les permitía el paso hacia el hall central de la estación. Fuentes de Trenes Argentinos informaron que se pudo "salir sin problemas", por lo tanto,Desde Emova confirmaron que la amenaza se dio en la estación de trenes y que la línea C del subte funcionó normalmente. "Solamente no está abierta la combinación con el tren Roca. Está abierto el acceso de estación Constitución por el domo", detallaron desde la empresa.