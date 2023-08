Sin deuda pero con ahorros argentinos: la dolarización "ecuatoriana" que propone el economista que sumó Milei

Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización.



La primera definición es que no harían falta reservas en el Banco Central ni préstamo internacional para avanzar, pero sí ahorros argentinos.

Tras su alejamiento de su asesor económico en materia de, Javiel Milei convocó a Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky para delinear a partir de esta semana la implementación de una de las principales promesas de campaña, que tendrá como sustento la experiencia en Ecuador.Así lo confirmó el propio Ocampo en sus redes sociales. "Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", escribió.En diálogo con FM Milenium, el nuevo asesor económico explicó las características que tendría la dolarización en Argentina.“Los argentinos tienen más de USD 200.000 millones guardados. Cuando ese dinero entre en circulación, por ejemplo para pagar impuestos, automáticamente el Estado tendrá divisas disponibles para avanzar con el proceso”, aseguró.Según sus cálculos, canjear todos los pesos en circulación y dinero en los bancos al actual tipo de cambio demandaría unos USD 60.000 millones. Para eso, plantea: en la primera se canjearía por un valor de USD 30.000 millones por el dinero en poder del público y la otra mitad que está invertida en Leliq pasaría para una segunda etapa, que llevaría alrededor de cuatro años.A su vez, "los depósitos y créditos bancarios también pasarían a estar nominados en moneda extranjera”.En relación al r, el mecanismo sería más complejo y largo porque involucra activos dolarizados tanto del BCRA como de entidades públicas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. "Como habrá una gran recuperación de la confianza, estos títulos y también acciones se revalorizarán de precio, lo que también será de gran utilidad para el proceso dolarizador”, argumentó.De todas maneras, señaló: “Nuestro cálculo es que. Será un proceso paulatino, como sucedió en Ecuador que llevó un total de 9 meses”.“La única manera de bajar la inflación en un país como la Argentina es dolarizando. Por eso,. De esta forma podría apuntar a una rápida estabilidad de los precios", aseguró Ocampo.Para ello citó el ejemplo de Ecuador. “La experiencia en ese país es que la gente recupera rápidamente la confianza en el sistema. En ese país a los pocos meses aumentaron 30% los depósitos, aun cuando venían de un período de quiebras de instituciones bancarias”, indicó.Aunque reconoció que en el país ecuatorianoMilei se acercó a la propuesta de Ocampo-Cachanosky luego de los cortocircuitos con Carlos Rodríguez, ex rector del CEMA, a quien había convocado para explorar la opción de una dolarización. Sin embargo, el economista declaró que no estaban dadas las condiciones para avanzar con una medida de este tipo y planteó un largo plazo implementarla.