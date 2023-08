Atentado CFK: La Justicia ordenó abrir el celular de Gerardo Milman

Por votos de dos a uno,. El fallo establece el análisis de los teléfonos desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023, limitándose únicamente a los hechos relacionados con esta pesquisa.El material estará exclusivamente a disposición de la jueza María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, la decisión presenta desafíos: si el legislador decide no entregar su dispositivo, la Cámara de Diputados tendría que iniciar un proceso de desafuero para acceder a las comunicaciones del mismo, según informaron fuentes judiciales al portal Infobae. Para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, frecuentemente criticados por el kirchnerismo, el intento de asesinato es un asunto de gravedad institucional y es esencial investigar a fondo para eliminar cualquier duda al respecto., señalaron en el fallo. Por otro lado, el juez Mariano Llorens argumentó, en línea con una resolución previa, que la llamada pista Casablanca no ha producido resultados y, por lo tanto, no es justificable invadir la privacidad sin evidencia concreta.El requerimiento fue impulsado por el fiscal Carlos Rívolo, tras una declaración reciente de una asesora del diputado. Ella relató cómo le habían borrado el teléfono y cómo podría haber sido manipulado el del legislador.Los abogados de CFK, por su parte, demandaron su secuestro.Todo se fundamenta en la hipótesis surgida de la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri. Él testificó en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 17 del viernes 23 de septiembre. El ataque había ocurrido la noche del 1° de septiembre. Vale recordar que Abello aseguró que el 30 de agosto asistió a una reunión en el anexo de Diputados y posteriormente almorzó con su cuñado, ajeno a la política, en el restaurante Casablanca, ubicado cerca del Congreso. Allí mencionó haber visto a Gerardo Milman acompañado de “dos jóvenes muy elegantes”. Se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. A pesar de la cercanía, afirmó haber escuchado a Milman decir: ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’.” Según su relato, envió este mensaje a su superior.Para Bruglia y Bertuzzi,No obstante, los jueces señalaron que “la extracción de información del teléfono deberá circunscribirse a un periodo específico y prudente -desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023- y centrarse estrictamente en el análisis del contenido relacionado con los hechos tratados en este caso, protegiendo toda información no vinculada directamente con el mismo”.“Para garantizar esto, es esencial que, una vez obtenidos los primeros resultados, dicha información sea recibida exclusivamente por el juzgado. De esta manera, la magistrada podrá determinar qué datos no pertenecen al expediente –ordenando su eliminación– y cuáles sí pueden ser utilizados por los auxiliares de justicia y ser conocidos por todas las partes involucradas”, estableció la resolución. Los magistrados también accedieron a la solicitud de la querella para que el análisis del celular de Carolina Gómez Mónaco, secretaria de Milman, abarque el mismo intervalo temporal.Por su parte, en línea con su decisión previa respecto a la apertura de los celulares de las secretarias de Milman, el juez Llorens respaldó el criterio de Capuchetti y sostuvo que no existían fundamentos para continuar con esa línea de investigación. “Si los peritajes realizados a los celulares de Bohdzewicz y Gómez Mónaco no han proporcionado evidencia relevante, cabe cuestionarse el motivo para persistir en esa dirección. En este contexto, solo puedo concordar con la Juez de instancia en que, basándonos en la evidencia actual, no se cumplen los criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad establecidos por la CSJN, que sirven como principios guía al decidir sobre la pertinencia de una intervención de esta naturaleza”.Llorens añadió: