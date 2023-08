El Gobierno acordó con laboratorios el congelamiento de precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre

El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó el congelamiento de precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre tras un acuerdo con el sector privado.“Hemos llegado a un acuerdo en el que el Estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad para que no haya más aumentos de medicamentos. Desde el día martes, cuando la gente vaya a la farmacia y hasta el 31 de octubre, va a encontrar el mismo precio”, aseguró el funcionario.“Parte de la vida cotidiana de la gente está muy marcada por el consumo de medicamentos. En el caso de los jubilados tienen su programa Mejor Vivir, que representa la posibilidad de no tener que gastar el 20% de su jubilación en medicamentos, pero toda la gente consume medicamentos y muchas veces los aumentos son un problema”, reconoció.Massa asoció la medida a la devaluación de la moneda que se registró el lunes pasado. “Argentina tuvo que devaluar por imposición del Fondo Monetario Internacional el día lunes. Poder acordar con los laboratorios nacionales y con los laboratorios cooperativos, es una tranquilidad para el Estado y para la gente”, comentó.Lo que no se aclaró por el momento es si los medicamentos retrotraerán sus precios al viernes pasado, previo a la devaluación, o si conservarán los incrementos registrados en las últimas horas.